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  • Кроссовер GAC Trumpchi Emkoo выходит на рынок: размером с Kia Sportage, не менее эффектный

Кроссовер GAC Trumpchi Emkoo выходит на рынок: размером с Kia Sportage, не менее эффектный

26.09.2022 538 1 2

На домашнем рынке новая модель концерна GAC предложена с тремя силовыми установками на выбор, включая гибрид с техникой Тойоты.

 

Мировая премьера кроссовера GAC Trumpchi Emkoo (бренд Trumpchi концерн GAC использует только на домашнем рынке) состоялась весной. Этот SUV, напомним, вырос из прошлогоднего одноименного концепта. Серийная модель объявлена глобальной, а дебютным рынком для нее, разумеется, стал родной Китай: там старт «живым» продажам был дан в минувшие выходные.

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В основе Emkoo лежит платформа GPMA (Global Platform Modular Architecture) собственной разработки GAC, у кросса независимая задняя подвеска. Длина модели равна 4680 мм, ширина – 1901 мм, высота – 1660/1670 мм (в зависимости от версии), колесная база – 2750 мм. То есть по своим габаритам Emkoo близок к новому «поднебесному» Kia Sportage (4670/1865/1680 мм, расстояние между осями – 2755 мм). Да и в плане эффектной внешности «китаец» ничуть не уступает «корейцу», а в чем-то даже превосходит. Так, у Trumpchi Emkoo клыкастая головная оптика и выдвижные ручки дверей, вместо привычной радиаторной решетки – прорези. Еще новинке GAC достались необычные задние фонари и раздвоенный спойлер.

Внутри – лаконичная передняя панель и двухэтажный тоннель, центральные дефлекторы обдува заключены в цилиндр, поверх которого установили крупный тачскрин мультимедийной системы (диагональю 10,1 или 14,6 дюйма). Еще один экран расположен перед водителем (на 7 или 10,25 дюйма), также модель получила небольшой «хрустальный» селектор коробки, а чтобы открыть двери, рукоятки нужно тянуть вверх.

В списке оборудования еще значатся (в зависимости от комплектации) 18-или 19-дюймовые колеса, панорамная крыша (без люка), подогрев и вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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В Китае GAC Trumpchi Emkoo представлен с тремя установками на выбор. Базовый кроссовер имеет бензиновую «турбочетверку» 1.5 мощностью 177 л.с. (270 Нм), которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. «Промежуточный» вариант – это турбомотор 2.0 мощностью 252 л.с. (400 Нм) и классический восьмиступенчатый «автомат» от Aisin. А на вершине гаммы находится гибрид HEV (без возможности подзарядки от электросети) с новой системой Julang Hybrid 2.0, которая создана GAC самостоятельно. В состав установки такого паркетника входят работающий по экономичному циклу Аткинсона бензиновый «атмосферник» 2.0 собственной разработки концерна и электромеханический вариатор THS четвертого поколения от Тойоты (Toyota и GAC имеют в Китае совместное предприятие, тойотовская трансмиссия также предусмотрена для Trumpchi GS8 второй генерации). Совокупная отдача гибридного Emkoo – 182 л.с. и 300 Нм. А вот привод в любом случае исключительно передний.

За бензиновый Trumpchi Emkoo на родине сегодня просят примерно 16 800 – 21 300 долларов, гибрид обойдется где-то в 21 000 – 23 800 долларов. В других странах новый кроссовер, вероятно, появится в следующем году.

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1 комментарий
26.09.2022 20:41
meexarotte

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