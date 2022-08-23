Другой новый Kia Sportage отличился не только техникой – у него свой салон

На прошлой неделе компания Kia раскрыла внешность адресованного Китаю кроссовера Sportage пятой генерации с заводским индексом NQ5. Напомним, «поднебесный» паркетник по умолчанию имеет «внедорожный» дизайн, то есть более внушительные бамперы и полноценные рейлинги на крыше, тогда как в других странах, включая Россию, еще представлен «спокойный» вариант («внедорожная» версия на остальных рынках зовется X-Line). А еще китайский кросс чуть крупнее: длина составляет 4670 мм против 4660 мм у паркетника для Кореи, Америки, Австралии и РФ (есть еще короткий кроссовер, его продают в основном в Европе). Что же касается интерьера, то в нашей предыдущей публикации мы сообщали о том, что внутри «поднебесный» новый Sportage мало чем отличается от «мирового», но тогда мы основывались на шпионских фото. Теперь же в КНР провели презентацию кросса, и оказалось, что в салоне отличий гораздо больше.

Новый Kia Sportage для Китая 1 / 6 Новый Kia Sportage для Китая 2 / 6 Новый Kia Sportage для Китая 3 / 6 Новый Kia Sportage для Китая 4 / 6 Новый Kia Sportage для Китая 5 / 6 Новый Kia Sportage для Китая 6 / 6

Итак, китайскому Kia Sportage достался иной блок управления «климатом» — он тоже преимущественно сенсорный, при этом вместо шайб по бокам установлены вытянутые кнопки, а еще есть маленький экранчик. Табло такое же, как у кроссоверов для остальных рынков (виртуальные приборы и тачскрин мультимедиа, каждый диагональю 12,3 дюйма), вот только его не подпирают L-образные дефлекторы обдува – их, дефлекторы, сделали в виде единой плашки. По-другому оформлен и центральный тоннель: он двухэтажный, на нем расположены сенсорные клавиши вместо традиционных кнопок у «мирового» Спортэйджа, вдобавок подстаканники находятся у основания бокса-подлокотника (у предназначенной для других стран модели подстаканники сбоку).

Новый Kia Sportage для Китая 1 / 4 Новый Kia Sportage для Китая 2 / 4 Новый Kia Sportage для Китая 3 / 4 Новый Kia Sportage для Китая 4 / 4

В Китае кроссовер отличился еще и техникой: модель предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0, которая выдает 236 л.с. В других странах такого мощного мотора нет – максимум 190 л.с. (отдача «атмосферника» 2.5). Вдобавок китайскому Sportage положена гибридная версия с установкой на основе 150-сильного двухлитрового атмосферного мотора (на других рынках гибриды бывают с турбомотором 1.6 T-GDI). А вот предусмотрен ли для SUV в КНР полный привод – пока неизвестно.



Глобальный новый Kia Sportage: белый кроссовер – стандартная версия, синий – «внедорожный» вариант X-Line 1 / 6 Глобальный новый Kia Sportage: белый кроссовер – стандартная версия, синий – «внедорожный» вариант X-Line 2 / 6 Глобальный новый Kia Sportage: белый кроссовер – стандартная версия, синий – «внедорожный» вариант X-Line 3 / 6 Глобальный новый Kia Sportage: белый кроссовер – стандартная версия, синий – «внедорожный» вариант X-Line 4 / 6 Глобальный новый Kia Sportage: белый кроссовер – стандартная версия, синий – «внедорожный» вариант X-Line 5 / 6 Глобальный новый Kia Sportage: белый кроссовер – стандартная версия, синий – «внедорожный» вариант X-Line 6 / 6

Между тем в Поднебесной будут представлены два Спортэйджа одновременно. Еще в 2021-м там стартовал рестайлинговый Sportage Ace – он сделан на платформе кроссовера третьего поколения. «Четвертый» же SUV в Китае зовется KX5, ему на смену и придет новый кроссовер серии NQ5.

