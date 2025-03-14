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«Внедорожный» GAC GS8 GX Traveller: объявлена российская цена

14.03.2025 70 0 0

Новая версия флагмана GAC поступит в продажу на следующей неделе. От прочих исполнений такой кроссовер отличился в основном дизайном экстерьера. Техника стандартная.

Семиместный кроссовер GAC GS8 GX Traveller с «внедорожным» имиджем для России официально анонсировали в феврале. Теперь же местный офис производителя раскрыл все характеристики и озвучил дату старта продаж: приобрести новую версию можно будет с 18 марта. Известна и цена, но к ней вернемся позже. А пока напомним про особенности исполнения GX Traveller.

В Китае такая модификация тоже представлена. Однако на домашнем рынке «суровым» бывает только гибрид, который считается отдельной моделью под названием Trumpchi ES9 (марку Trumpchi используют исключительно на родине). В России же доступен чисто бензиновый GS8. И у нашего «внедорожного» GX Traveller техника стандартная: это турбочетверка 2.0 (231 л.с., 380 Нм), классический восьмиступенчатый автомат Aisin и полный привод.

Фишки нового варианта – собственная радиаторная решетка, более внушительные бамперы, выстроившиеся столбиками светодиодные противотуманки, другие накладки на колесных арках и 20-дюймовые диски эксклюзивного дизайна. На багажной двери установлен дополнительный бокс (запаска расположена в нише грузового отсека ), из-за чего номерной знак пришлось перенести ниже. Длина GAC GS8 GX Traveller равна 5110 мм против 4980 мм у обычного кроссовера. Ширина увеличилась на 26 мм до 1976 мм. Остальные габариты не изменились: высота – 1780 мм, колесная база – 2920 мм.

Список оборудования пополнила вентиляция передних сидений. В остальном оснащение такое же, как у богатых комплектаций обычного GS8. Есть панорамный люк, проекционный дисплей, подогрев руля и сидений первого и второго рядов, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон. В России все версии модели также имеют обогрев лобового стекла, трехзонный климат-контроль, виртуальную приборку (12,3 дюйма) и мультимедиа с планшетом диагональю 14,6 дюйма.

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На данный момент цена «внедорожного» GAC GS8 GX Traveller указана только с учетом скидок по спецпрограммам – 4 649 000 рублей. Если предположить, что размер скидки такой же, как на модель в остальных комплектациях (300 000 рублей), то получится, что «суровый» кроссовер обойдется в 4 949 000 рублей. Стандартный GS8 без учета акций сейчас стоит 4 099 000 – 4 849 000 рублей.

Тем временем GAC готовится вывести на российский рынок еще две новинки – паркетник GS4 и седан Empow.

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