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Эффектный кроссовер GAC GS4 для России: новые подробности

12.03.2025 174 0 1

Новый для нашего рынка паркетник GAC предложат в единственной богатой комплектации. Двигатель и коробку выбрать тоже не получится.

Кроссовер GAC GS4 с эффектным обликом официально анонсировали для России в конце февраля. А сегодня местный офис компании поделился новыми подробностями о нашей версии. Но сначала напомним про саму модель.

В Китае паркетник присутствует с прошлого года. Причем на родине, как и на некоторых экспортных рынках, она зовется GS4 Max, ведь там еще представлен «просто» GS4. Однако в РФ кроссовер с этим индексом не продают, так что у нас «фамилию» решили не использовать. Пятидверка создана на базе другой модели GAC – Emkoo. Донора выдают силуэт, выдвижные ручки дверей и корма. При этом у GS4 свой дизайн: ему достались иные оптика, радиаторная решетка и бамперы. Внутри же автомобиль в целом повторил исходник, заменили лишь центральные дефлекторы обдува, селектор коробки и материалы отделки.

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По своим габаритам новинка сопоставима с Geely Atlas второго поколения. Длина GAC GS4 равна 4685 мм, ширина – 1901 мм, высота – 1690 мм, колесная база – 2750 мм. Объем багажника составляет 638 литров, со сложенными спинками кресел второго ряда этот показатель увеличится до 1586 литров. Также сообщается, что кроссовер адаптировали для эксплуатации в наших климатических условиях. В частности, кузов и шасси «не боятся дорожных реагентов».

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В России GAC GS4 будет доступен в единственной богатой комплектации. В списке оборудования заявлены: «зимний» пакет (обогрев зеркал, лобового стекла и сидений), кожаная обивка, климат-контроль, виртуальная приборка диагональю 7 дюймов, русифицированная мультимедиа с планшетом на 10,1 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, восемь подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках, системы автоторможения, удержания в полосе, распознавания дорожных знаков и автоматического переключения света фар.

Двигатель один – это бензиновая турбочетверка 1.5, которая на российской версии выдает 170 л.с. и 250 Нм (в Китае – 177 л.с. и 270 Нм). Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод только передний. По предварительным данным, первую «сотню» кроссовер наберет за 8,8 секунды.

В продажу GAC GS4 поступит в ближайшее время. Цена пока не объявлена. Между тем GAC готовится вывести на наш рынок и другие новинки. Так, скоро российским клиентам предложат флагманский кроссовер GS8 во «внедорожной» версии GX Traveller и седан Empow.

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2 комментария
12.03.2025 17:19
Papirus

Недопривод с турбированной жужжалкой 1.5 и роботом - это прям то, о чем «мечтает» простой российский лох с 4-5 мультами на карманные расходы.

12.03.2025 17:22
Papirus

Недопривод, с турбо-жужжалкой 1.5 и ломучим роботом - это прям то, о чем мечтает среднестатистический российский лох с 4-5 мультами на карманные расходы! 🤣

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