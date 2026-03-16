Для захолустья: Ram 1500 обзавёлся ещё одной внедорожной версией — BackCountry

16.03.2026 518 0 0
Корпорация Stellantis продолжает расширять семейство полноразмерных пикапов Ram 1500 для североамериканского рынка: представленная сегодня версия BackCountry займёт место между исполнениями Warlock и Rebel, ориентированными на езду по плохим дорогам и пересечённой местности.

После прошлогоднего спада продаж Ram 1500, вызванного временной отставкой двигателей V8 HEMI, корпорация Stellantis стремиться наверстать упущенное и буквально заваливает клиентов новыми версиями пикапа, стараясь предложить оптимальный для каждого кошелька баланс цены и потребительских качеств. У Ram 1500 есть уже четыре внедорожные версии, различающиеся по цене и оснащению — Warlock, Rebel, RHO и SRT TRX, а у версии Rebel недавно появилась ещё и хардкорная разновидность Rebel X, но отделку маркетинга Ram этого мало, поэтому встречаем Ram 1500 BackCountry.

BackCountry (название переводится на русский как «захолустье», «глушь» или «дикая местность») — это, по сути, не отдельная версия, а пакет дополнительного оборудования для версии Big Horn 4x4 Crew Cab с опцией Level 1 или Level 2, делающий пикап универсальной рабочей лошадкой, которой всё равно, что у неё под колёсами — асфальт или пыльный грунт техасских прерий.

В пакет входят лифт подвески 25 мм, более энергоёмкие амортизаторы, металлическая защита силового агрегата и топливного бака, электронная блокировка заднего межколёсного дифференциала, 18-дюймовые литые колёса на 32-дюймовых «зубастых» шинах, буксирные петли в переднем бампере, внедорожный круиз-контроль Selec-Speed, чёрные бамперы и пороги, чёрные расширители колёсных арок, чёрные логотипы и шильдики. Кресла в кабине имеют комбинированную обивку из прочного винила с центральными текстильными вставками с сетчатым рисунком, на пол уложены всепогодные коврики.

Для Ram 1500 BackCountry не доступен базовый атмосферный V6, а есть только два бензиновых двигателя на выбор — 3,0 литровая рядная «битурбошестёрка» Hurricane (426 л.с., 636 Нм) и 5,7-литровый атмосферный V8 HEMI (400 л.с., 556 Нм). Двигатель V8 слабее и дороже, но многие предпочитают именно его за высокую надёжность и ласкающий уши булькающий звук. Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат».

В США Ram 1500 BackCountry стоит от 62 410 долларов с учётом доставки.

