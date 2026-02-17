Новинки ×

Ram вернул в линейку внедорожную версию пикапа – 1500 Rebel X

17.02.2026
Стоимость новой модификации уже известна, она составляет 71 930 долларов, что эквивалентно примерно 5,49 млн рублей по текущему курсу.

Серия Ram Pickup (в неё входят 1500 и версии с более «тяжеловесными» индексами) по-прежнему востребованы в США. По данным сайта GCBC, в 2025 году эти автомобили разошлись совокупным тиражом в 335 404 экземпляра (на 10% меньше, чем годом ранее). В рейтинге самых востребованных грузовиков в Штатах он сейчас занимает четвёртое место после Ford F-series, Chevrolet Silverado и GMC Sierra.

На фото: салон Ram 1500 Rebel X

Теперь американская марка решила вернуть в семейство пикапа внедорожную версию Ram 1500 Rebel X. Стоит отметить, что ранее линейка пополнилась за счёт стартового варианта с V8 Hemi, а также за счёт масл-трака 1500 SRT TRX. Как рассказали в пресс-службе бренда, вариант с прибавкой Rebel X было решено вернуть в гамму «по многочисленным просьбам клиентов».

В основу новой версии легло исполнение Ram 1500 Rebel Level 2. Но у Rebel X, конечно, есть свои особенности: такой грузовик оснастили различными внедорожными «фишками», в их числе лифт подвески (1 дюйм / 25 мм), амортизаторы Bilstein, электронная блокировка заднего дифференциала. Также в список дополнений вошли передние буксировочные крюки, накладки на днище и чёрные 18‑дюймовые колёсные диски, обутые в 33‑дюймовые внедорожные шины.

Ещё новой версии модели доступен круиз-контроль для движения по бездорожью, который, как отметили в компании, доступен исключительно в Rebel X. Функция работает на скорости до 20 миль в час / 32 км/ч. Система способна автоматически регулировать амортизацию подвески и нагрузку на рулевое управление в зависимости от рельефа местности. К особенностям внешности помимо колёсных дисков и внедорожной резины относятся тёмно-зелёный цвет кузова и наклейки с названием версии на боковинах.

В салоне Ram 1500 Rebel X установлены кресла с подогревом, отделанные кожей и винилом с красной контрастной прострочкой (передние ещё и с вентиляцией, предусмотрены подрулевые переключатели, панорамный люк в крыше, особый декор. На передней панели два дисплея: виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма и тачскрин информационно-развлекательной системы на 14,5 дюйма. Доступны также устройство для беспроводной зарядки смартфонов и аудиосистема Harman Kardon с 19 динамиками.

Под капотом у вернувшегося варианта 1500 Rebel X находится 3,0-литровая рядная битурбошестёрка Hurricane, максимальная мощность которой равна 426 л.с., а крутящий момент – 635 Нм. Отметим, у стартового варианта с V8 Hemi отдача меньше на 26 л.с. и 80 Нм.

Сейчас дилеры Ram уже начали собирать предзаказы на эту версию пикапа. Известно, что стоимость 1500 Rebel X на американском рынке составляет 71 930 долларов, что эквивалентно примерно 5,49 млн рублей по текущему курсу (цена указана с учётом платы за доставку).

Обновлено 18.02.2026
