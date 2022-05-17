Для быстрой, безопасной и выгодной сделки по автомобилю с пробегом – сервис Авито Аукцион

Новый сервис Авито Аукцион предназначен для заключения сделок купли-продажи автомобилей с пробегом на рынке РФ. Он удобен как для частных продавцов, так и для дилеров.

Как сообщает Авито Авто, в работу запущен новый сервис для купли-продажи автомобилей с пробегом, закрывающий все основные вопросы частных продавцов и дилерских центров на российском рынке машин с пробегом – Авито Аукцион. К участию допускаются частные продавцы в случае, если их автомобили отвечают определённым требованиям: они должны быть зарегистрированы в России, год выпуска – не раньше 2005-го, максимальный пробег – не более 180 000 км, а минимальная стоимость – не менее 500 000 рублей. Кроме того, не участвуют транспортные средства после ДТП, машины с правым рулём и автомобили марки «ГАЗ».



Со стороны профессиональных покупателей к участию допускаются только партнёры, у которых есть значок «проверенный партнёр» от платформы Авито: речь идёт о тех, кто прошёл ряд проверок, в том числе юридических, со стороны сервиса. Также они должны иметь личный кабинет в MaxPoster.

В рамках работы сервиса частные продавцы получают предложение участвовать в онлайн-аукционе при подаче или редактировании существующего объявления о продаже автомобиля на Авито. Если согласие получено, профессиональные покупатели делают ставки независимо друг от друга, а продавец выбирает наиболее подходящий вариант, исходя из предложенной цены выкупа или расположения дилерского центра. При этом для частного продавца участие в аукционе проходит анонимно. С помощью нового сервиса частные продавцы автомобилей с пробегом могут продать машину быстро и безопасно: не нужно тратить время на поиск покупателей по объявлению. Процесс оценки лота профессиональными покупателями занимает не более двух рабочих часов (исключение составляют случаи, когда лот приходит после 18:00, тогда оценка может завершиться в период до 12:00 следующего дня).

Благодаря участию в онлайн-аукционе профессиональные покупатели получают возможность первыми контактировать с частными продавцами до размещения объявления о продаже на классифайде и более эффективно пополнять склады ликвидными автомобилями. Кроме того, это позволяет получать «теплый» контакт частного продавца, готового общаться с профессиональным покупателем. За счёт этого Авито Аукцион становится эффективным инструментом притока автомобилей с пробегом в текущих условиях рынка.

«Авито Авто выступает за развитие авторынка России и рост его прозрачности, поэтому мы регулярно разрабатываем новые инструменты в зависимости от запросов рынка для всех его участников. Авито Аукцион – это сервис, который позволяет закрыть все основные потребности частных продавцов и профессиональных покупателей на рынке авто с пробегом, – комментирует управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков. – Частные продавцы смогут сэкономить время на продажу автомобиля и выбрать наиболее выгодное предложение от проверенных партнёров. Благодаря тому, что в аукционе участвуют только те профессиональные покупатели, которые являются проверенными партнёрами Авито, обеспечивается полная безопасность сделки. Для профессиональных покупателей Авито Аукцион закрывает вопрос пополнения собственных складов ликвидными автомобилями и позволяет избегать конкуренции в их поиске с частными покупателями».

Схема работы сервиса следующая: частный продавец отправляет свой автомобиль на аукцион, профессиональным покупателям становится доступна указанная в объявлении информация о машине, включая отчёт Автотеки и данные о выездном осмотре (если он был произведён до аукциона). При этом каждому продавцу предоставляется персональный менеджер от Авито: его задача – помочь добавить в карточку объявления больше информации об автомобиле, выбрать наиболее выгодные предложения, рассказать о покупателях, помочь в переговорах с ними, а также сообщить о результатах аукциона.

После того, как автомобиль отправляется на аукцион, профессиональные покупатели в течение двух часов делают ставки независимо друг от друга. Частный продавец получает эти предложения, может их сравнить и в итоге выбрать наиболее выгодное. Если частного продавца не заинтересует ни одно из полученных предложений, он может просто отказаться от продажи своей машины в рамках аукциона. В этом случае ни продавец, ни покупатель не несут никаких финансовых потерь.

Когда частный продавец выбирает подходящее предложение, его контакты, а также VIN и госномер продаваемого автомобиля становятся доступны покупателю-победителю, представитель которого свяжется с продавцом для обсуждения деталей выкупа, бесплатно произведёт диагностику и поможет с подготовкой необходимых документов.

Сейчас Авито Аукцион уже работает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калужской области, Краснодарском крае, Липецкой, Рязанской, Самарской, Тульской, Тверской, Свердловской областях, Пермском крае и Татарстане.

С помощью нового сервиса профессиональные покупатели могут сразу получить информацию о доступном для выкупа у частного продавца автомобиле с пробегом и в течение двух рабочих часов произвести оценку нового лота. Для этого им будет доступна вся информация из объявления (кроме ФИО и контактов продавца, а также VIN и госномера автомобиля), отчёт Автотеки и планируемая цена продажи от Maxposter. Эта стоимость носит рекомендательный характер, она нужна, чтобы спрогнозировать доходность. При этом профессиональные покупатели самостоятельно определяют, за какую стоимость они готовы выкупить автомобиль.

Участие в аукционе для проверенных партнёров бесплатно, оплатить потребуется только комиссию за фактически выкупленный автомобиль. Узнать подробнее обо всех деталях и условиях участия можно на странице Авито Аукциона.