Для фанатов: у Nissan Kicks появилась лимитированная спецверсия

Для фанатов: у Nissan Kicks появилась лимитированная спецверсия

13 0 0
В Мексике стартовали продажи нового варианта исполнения компактного «паркетника» Nissan.

Спецверсию Kicks назвали Fan Edition, правда, в компании не объяснили, фанатам чего предназначена новинка. Впрочем, на одном из распространенных производителем изображений кроссовер «запечатлен» на стадионе, а рядом с машиной мы видим футбольный мяч. Очевидно, поклонникам этого вида спорта и посвятили особую комплектацию.

3

Кузов Nissan Kicks Fan Edition окрашен в синий цвет, крыша выполнена в белом, а стойки – в черном. У «паркетника» тонированные стекла. В салоне – синие вставки в дефлекторах обдува, фирменные коврики с окантовкой того же оттенка. В список оборудования новинки вошли: 17-дюймовые диски, мультимедийная система с тачскрином и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, кожаное рулевое колесо, парктроник, ABS и EBD.

1 / 2
2 / 2

В Мексике кросс предлагается с единственным бензиновым «атмосферником» 1.6 HR16DE мощностью 118 л.с. Kicks Fan Edition доступен только с пятиступенчатой механической коробкой передач, хотя для стандартной модели еще предусмотрен вариатор. Привод у всех версий – лишь передний.

Цена новинки – от 333 500 песо, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 084 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, обычный кросс стоит от  298 300 песо – это около 969 000 рублей. Тираж спецверсии Fan Edition ограничен 400 экземплярами. В Мексике продают Kicks локальной сборки: производство модели стартовало в этой стране в 2016-м на заводе Nissan, который также выпускает седаны Sentra и Versa, компакты Note и March (предыдущая Микра).

На фото: салон стандартного Nissan Kicks

На фото: салон стандартного Nissan Kicks

Напомним, Nissan намерен продавать компактный кроссовер Kicks в более чем 80-ти странах. Так, помимо Мексики модель уже доступна в Бразилии и Китае (в этих странах также налажено производство Кикса), а летом 2018-го «паркетник» доберется до США и Канады. Предназначенный для вышеперечисленных стран кросс построен на платформе V альянса Renault-Nissan (используется на Nissan Note и Pulsar), привод у такого кроссовера – исключительно передний. Для других рынков, в частности для Индии, Kicks могут перевести на платформу B0, которая также лежит в основе, например, Renault Duster. В этом случае у Кикса могут появиться полноприводная версия и, соответственно, неплохие перспективы в России. Хотя российский офис Nissan пока так и не объявил о планах вывести «паркетник» на наш рынок.

 

Теги: Авторынок , Новинки , компактные кроссоверы , кроссоверы , японская иномарка , японские автомобили , Kicks , Nissan
Поделиться: 0 0 0 0 0 0
Обсуждаемое
24 Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч
19 Тест-драйвы / Одиночные
Глянец, турбина и мягкий пластик: первый тест-драйв Dongfeng AX4
18 Новости / Новинки
«Кортеж» всё-таки успели доделать к инаугурации Путина
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
«Кортеж» всё-таки успели доделать к инаугурации Путина

В ходе церемонии инаугурации президента РФ 7 мая 2018 года прошла первая презентация лимузина семейства машин, построенных на Единой модульной…

8694 18 2
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Тесты
Кортеж, Rolls-Royce или Bentley? Тест на знание авто президента

Сегодня в отечественном автомобильном мире состоялось историческое событие: на инаугурации президента миру был явлен новый правительственный лимузин из проекта «Кортеж». Кто-то говорит, что в его дизайне много явных…

2599 2 0
Статьи / Эксперт выбирает авто
Ещё походит: покупаем Toyota Land Cruiser 100 за миллион рублей

По старой доброй традиции пару раз в месяц мы пробуем купить легенду, которая еще подает признаки жизни. В этот раз мы решили обратиться к старой доброй классике, тем более, что “крузак-сотка” – автомобиль культовый,…

8249 3 0
Статьи / История
Массовые и неизвестные советские «инвалидки» и их конкуренты

В предыдущей статье о послевоенных так называемых инвалидках мы впервые коснулись простейших и ныне прочно забытых трехколесных мотоколясок, оказавших важную помощь советским воинам-инвалидам. В этой статье расскажем об…

3887 4 2
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Mini Hatch R50 с пробегом: протечки задней двери и картонный потолок

Покупая маленькую машину, будущий владелец заранее соглашается с тем, что его будут окружать дешевые материалы, комфорт будет весьма относительным, динамика – в лучшем случае умеренной. Во всяком случае, так было до…

2064 0 4
Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч

Да-да, за 800 тысяч можно купить Vesta SW Cross в комплектации Prestige и радоваться новому автомобилю. Но многие предпочитают рисковать и покупать что-то более престижное, удобное, красивое и, что иногда случается,…

21640 24 7
Статьи / Эксперт выбирает авто
Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей

Сегодня мы попробуем сделать невозможное: найти на вторичном рынке приличный Porsche Cayenne I 955 (или даже 955S) в пределах 600 тысяч рублей. А лучше – даже дешевле. Как ни странно, предложений много. Вот только так ли…

453772 19 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тонна в фургоне, задний мост от Шахи: первый тест-драйв грузового трицикла “Шмель”

Только увидев стоящий у входа в конференц-зал “Шмель”, я начал стремительно вырабатывать змеиный яд и генерировать тонны цинизма и язвительности. Тут криво, там косо… Внутри - бедно до жути, места нет… Раззудил, вроде,…

96496 46 2
Тест-драйвы / Одиночные
Суровый бог войны: тест-драйв ракетоносца ГАЗ-63

Боги войны, конечно – артиллеристы. Но реактивная система залпового огня БМ-14-17 (8У36) выглядит не менее божественно, чем какая-нибудь дивизионная пушка ЗиС-3. Ну, а ГАЗ-63, на котором стоит эта система, и вовсе…

46331 6 17
Тест-драйвы / Одиночные
На лицо японские, странные внутри: тест-драйв Toyota RAV4 c дизелем

Toyota RAV4 нового пятого поколения должен появиться уже в этом году. Казалось бы, какой смысл рассказывать о рестайлинговой турбодизельной версии кроссовера образца 2016 года? Как оказывается, немалый. Официальное…

39295 1 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

67958 4 2
Статьи / Практика
За руль – со смартфоном: обзор охранной системы Scher-Khan Mobicar 2

Когда наступает необходимость оснастить тот или иной редакционный автомобиль охранной системой, мы стараемся воспользоваться случаем и выбрать «сигналку» поинтереснее и понавороченнее, изучив на ее примере свежие…

16579 16 4
Гаджеты / Видеорегистраторы
В знакомом облике: тест комбо-устройства Fujida Karma S

Fujida Karma S – комбо-гаджет, включающий в себя SuperHD-видеорегистратор и радар-детектор с GPS-приемником. Модель выполнена в хорошо узнаваемом корпусе – эту удачную компоновку используют многие производители, наполняя…

10414 4 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
48 ведущих колес: автопоезда-гиганты советских ракетных войск

С середины 1970-х годов активное развитие мощнейших мобильных средств поражения противника, укрывшегося на дальних континентах, привело к появлению в советских РВСН нескольких семейств самоходных сверхсекретных систем…

25926 0 0
Статьи / Военная техника
Наш тепловоз, вперед лети! Уникальная военная автотехника 21-го института

Внимание! Не пробегайте мимо! Внимательно вглядитесь в это фото! Нет, это вовсе не тепловоз, и даже не электровоз. Да это же какая-то уникальная помесь тепловоза с автомобилем, сотворенная ради шутки! Вовсе нет: это…

47482 1 0
Статьи / Военная техника
Сначала был хаос: первые военные автомобили Царской России

Во всех важных делах Царская Россия всегда стремилась идти в ногу с Западом, но всегда терпела неудачи. Так получилось и с рождением первых военных автомобилей. В конце XIX века русское Военное ведомство составило доклад…

8076 0 1
История автомобилестроения
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

217656 14 0
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Последний рестайлинг Москвича: каким он мог быть

Немногие знают, что московский завод в конце 90-х годов планировал существенно обновить свою основную модель. Пользуясь имеющейся информацией, мы представили, что из этого могло получиться.

108020 13 14
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

58479 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?