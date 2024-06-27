Дмитрий Добровольский получил награду «Спорт и Россия» за вклад в развитие российского автоспорта

21 июня в Москве состоялась церемония вручения ежегодной национальной премии «Спорт и Россия», которая присуждается организациям и профессионалам отрасли, внесшим наиболее значимый вклад в развитие спорта в Российской Федерации. Руководитель и владелец Российской Дрифт Серии, Дмитрий Добровольский, стал лауреатом премии в категории «Профессионалы спорта и здорового образа жизни» и был награжден экспертным жюри «За личный вклад в развитие и популяризацию автомобильного спорта (дисциплина «дрифт»)».

Я благодарен экспертному жюри премии за то, что выделили нашу дисциплину и наш чемпионат. Считаю, что эта премия – не столько моя личная заслуга, сколько признание достижений всей команды РДС и Российской Автомобильной Федерации, вместе с которыми мы делаем большую работу по продвижению и популяризации автоспорта в нашей стране и дрифта – в частности. Впереди еще многое предстоит сделать, но я уверен, что в следующие несколько лет вырастет и количество спортсменов, и число новых инженерных решений в автомобилестроении, а качество судейства и организации соревнований выйдут на новый уровень по всей стране. Дмитрий Добровольский

В 2024 году Российская Дрифт Серия отмечает полтора десятилетия в ранге ведущего первенства по дисциплине «дрифт» и крупнейшего автоспортивного события в России. В прошлом году соревнования двух серий – RDS GP и RDS Europe – посетили почти 70 000 человек, а прямую трансляцию посмотрели сотни тысяч поклонников управляемого заноса по всему миру. Профессиональные и любительские соревнования по дрифту проводятся в городах по всей России: от Москвы и Сочи до Владивостока. По разным оценкам, этой дисциплиной автоспорта интересуются до 5 миллионов россиян.

Благодаря активной работе Комитета дрифта Российской Автомобильной Федерации под председательством Дмитрия Добровольского в 2020 году дрифт был официально признан в РФ спортивной дисциплиной. В 2023 году при непосредственном участии Добровольского завершена работа по формализации и утверждению в Министерстве спорта РФ и Российской Автомобильной Федерации единых «Правил соревнований по дрифту», которые легли в основу регламентов состязаний различного уровня.

Высокий уровень организации внутреннего чемпионата позволил РДС стать первым в стране официальным промоутером Кубка мира – Интерконтинентального кубка ФИА по дрифту (FIA IDC). В 2021 году команда Дмитрия Добровольского успешно провела Кубок мира на автодроме «Бикерниеки» в Риге. Участие в нем приняли более 30 пилотов из 18 стран.

В свой 15-й сезон Российская Дрифт Серия вошла с первым в истории «Зимним кубком RDS», который состоялся в центре Москвы на территории Олимпийского комплекса «Лужники». Начинающие спортсмены получили уникальную возможность продемонстрировать свое мастерство в сражении с чемпионами мира и звездами российского дрифта. Победу в турнире одержал молодой дебютант, который далеко не сразу решился на участие в соревновании. Событие имело большой резонанс и послужило стимулом для молодежи переходить в организованный автоспорт.

Завершит спортивный сезон-2024 Суперкубок «RDS GP против RDS Europe», который впервые пройдет в статусе Кубка России по дрифту.