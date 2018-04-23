До России добрался еще один спорткар BMW. Цена известна

До России добрался еще один спорткар BMW. Цена известна

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Российские дилеры BMW принимают заказы на 460-сильное купе M4 CS.

Премьера «двухдверки» состоялась весной прошлого года на Шанхайском автосалоне. В семействе «эмки» четвертой серии модификация CS занимает место между 450-сильным купе с пакетом Competition и 500-сильной версией GTS. Тираж новинки для России ограничен восемью экземплярами, цена BMW M4 CS – от 7 130 000 рублей.

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Напомним, купе BMW M4 GTS до РФ добралось в 2016-м, квота этой версии для нашей страны составила всего четыре экземпляра, три года назад цена «немца» начиналась с 11 065 000 рублей. Продажи M4 Competition Package у нас стартовали в середине 2017-го, тираж для России – 23 машины по цене от 6 850 000 рублей.

Спорткар M4 CS оснащен твин-турбо «шестеркой» 3.0 мощностью 460 л.с., максимальный крутящий момент – 600 Нм (на 50 Нм больше, чем у M4 Competition Package). Мотор сочетается с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Первую «сотню» BMW M4 CS наберет за 3,9 секунды. В России уже в «базе» у купе имеется пакет M Driver’s Package, так что максимальная скорость машины ограничена электроникой на отметке в 280 км/ч. Для сравнения, BMW M4 GTS разгоняется с места до 100 км/ч за 3,8 секунды, BMW M4 Competition Package – за 4 секунды.

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Капот и крыша BMW M4 CS выполнены из армированного углеволокном пластика, благодаря чему вес модели снижен примерно на 30 кг по сравнению со стандартным купе M4 (масса новинки – 1 580 кг). В арсенале новой версии значатся: адаптивная М-подвеска, система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC), активный дифференциал М в паре с электромеханическим рулевым управлением, облегченные 19- и 20-дюймовые диски спереди и сзади соответственно. Для DSC предусмотрен режим M Dynamic, который допускает скольжения задней оси в поворотах.

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Также у BMW M4 CS имеются адаптивные светодиодные фары, задние фонари на органических светодиодах, обогрев форсунок омывателя, отделка салона алькантарой и кожей, облегченные кресла М Спорт, климат-контроль. За доплату доступны карбон-керамические М-тормоза и камера заднего вида.

Ранее немцы рассекретили купе BMW M2 Competition с 410-сильным мотором. Сроки появления этой «двухдверки» в России пока не названы.

 

Теги: Авторынок , В России , Новинки , автомобили премиум класса , купе , немецкая иномарка , немецкие автомобили , премиальные автомобили , спортивное купе , спорткары , 4 серия , BMW , M4
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