Dodge показал первый тизер с рестайлинговым маслкаром Challenger SRT Hellcat

В текущем году Dodge представит рестайлинговую версию "заряженного" купе Challenger SRT Hellcat. Чтобы подогреть интерес к автомобилю, американцы решили опубликовать серию тизеров.

Судя по первому из них, рестайлинговое купе получит капот с двумя «ноздрями» в духе классических маслкаров середины 60-70-х годов прошлого столетия. Похожими капотами оснащались и некоторые модели Pontiac 20-летней давности.

1 / 2 На фото: тизер Dodge Challenger SRT Hellcat 2 / 2 На фото: тизер Dodge Challenger SRT Hellcat

Немного поработав в Photoshop, можно увидеть и кое-что ещё. Например, рестайлинговый Hellcat будет оснащаться расширенными арками, что будет роднить эту модификацию с лимитированным маслкаром Demon. Обновятся и колёсные диски.

Что касается двигателя и коробки передач, то в этом отношении пока никакой информации нет, но ничего не мешает Dodge слегка поднять мощность компрессорной «восьмёрки» объёмом 6,2 литра с 707 лошадиных сил, до, например, 725-750 сил.

1 / 2 На фото: актуальный Challenger SRT Hellcat 2 / 2 На фото: актуальный Challenger SRT Hellcat

Презентация рестайлингового Challenger SRT Hellcat состоится в текущем году, но пока точно неизвестно, когда именно это произойдёт.

Напомним, что актуальный Challenger строится на базе платформы Chrysler LC platform, тогда как следующая генерация модели получит более прогрессивный «скелет» Maserati Ghibli. Переход на новое шасси запланирован на 2021 год.

Продажи Challenger находятся на стабильном уровне, несмотря на устаревшую платформу. В последние два года марка продавала приблизительно по 64 000 экземпляров этой модели, тогда как Ford продал в прошлом году более 81 000 экземпляров купе Mustang. Chevrolet продала в прошлом году чуть более 67 000 экземпляров Camaro, поэтому битва за покупателей в этой сегменте продолжается.

Ранее портал Колёса.ру публиковал Автобаттл: Dodge Challenger SRT Demon против Tesla Model S P100D.