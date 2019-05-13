Докладчики конференции Connected Car Conference

23 мая на Connected Car Conference выступит Кристиан Бёттгер – директор по развитию компании «А+С Транспроект», он расскажет об опыте применения PTV Vissim в тестировании автономных и подключенных авто.

Автопром активно использует технологии имитационного моделирования, чтобы тестировать автономный и подключенный транспорт в виртуальной среде. Одним из инструментов для этого стал PTV Vissim – мультимодальный симулятор транспортных потоков, разработанный немецкой компанией PTV Planung Transport Verkehr AG.

Кристиан Бёттгер – сертифицированный тренер по обучению работе в ПО линейки PTV Vision Suite. Также эксперт – соавтор методических и учебных пособий по транспортному планированию и моделированию, член немецкого Исследовательского общества дорог и транспорта (FGSV).

На конференции спикер объяснит на конкретных примерах, как «А+С Транспроект» применяет PTV Vissim для разработки и испытания автономных и подключенных автомобилей.

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Инженер направления «Телематика» в Starline – Анна Кондрашова расскажет, как умное поминутное страхование поможет автомобильному рынку.

Анна остановится на следующих моментах:

как рынку помогут новые продукты;

о возможности страховой компании дать доступное КАСКО без увеличения убыточности для клиента, который мало использует свой автомобиль;

о поминутном страховании с помощью мобильного приложения и многом другом.

До 65% проданных автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге уезжают из салона без полиса КАСКО – утверждает инженер направления «Телематика» в компании Starline Анна Кондрашова. Рынку могут помочь новые продукты – с выгодным для клиента тарифообразованием и в то же время без увеличения риска для страховой компании.

О компании StarLine

StarLine – это российский разработчик систем безопасности для автомобилей. По состоянию на 2019 год датчиками компании пользуется около 15 млн человек. Несколько раз компания получала премию «Живая электроника России», победила в номинации «Лучшие системы многоуровневой защиты», StarLine M96 отметили как лучший умный охранно-телематический комплекс.

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