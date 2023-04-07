Авто и технологии ×
  • Dongfeng Aeolus E70 (он же Evolute i-Pro) получил полный привод и твердотельную батарею

Dongfeng Aeolus E70 (он же Evolute i-Pro) получил полный привод и твердотельную батарею

07.04.2023 106 0 0

Немолодой китайский компактный седан, локализованный в России осенью прошлого года как Evolute i-Pro, стал тестовой лабораторией для Dongfeng Motor Corporation (DFM): она испытывает на нём передовые технологии, а именно мотор-колёса и твердотельные батареи, с намерением запустить их в массовое производство.

Начнём с мотор-колёс: их для Dongfeng Aeolus E70 разработала британская компания Protean Electric, базирующаяся в городе Фарнэм (графство Суррей), но имеющая также два филиала в Китае — в Шанхае и Тяньцзине. Основана эта компания в 2008 году, с тех пор она оформила более двухсот патентов на свои мотор-колёса. В 2019 году Protean Electric была поглощена печально известным «дуэтом» NEVS/Evergrande, а в 2021 году отошла другому британскому стартапу — Bedeo. Последний тоже занимается электрическими силовыми установками, но в основном в прикладном смысле (электрифицирует коммерческие автомобили и спецтехнику), тогда как Protean больше интересуют инновации, массового распространения её мотор-колёса пока не получили, но, возможно, получат благодаря сотрудничеству с DFM.

Voyah Chasing Light с мотор-колёсами Protean на задней оси

Как сообщает выпущенный недавно Protean пресс-релиз, ещё в декабре DFM сертифицировала в Китае снабжённый мотор-колёсами седан Aeolus E70 (на заглавном фото), а в марте состоялась его публичная премьера. На презентации также был показан премиальный электроседан Voyah Chasing Light с мотор-колёсами Protean, но это пока единичный демо-образец, тогда как Aeolus E70 с мотор-колёсами выпущен ограниченным тиражом (точная цифра не указана) и отправился на опытную эксплуатацию на полигоны и дороги общего пользования. В случае успешного прохождения испытаний DFM может принять решение о промышленном внедрении мотор-колёс в свои электромобили.

Устройство мотор-колеса Pd18

На Aeolus E70 установлены два мотор-колеса модели Pd18 на задней оси, каждый выдаёт максимальные 78 кВт (106 л.с.) и 1250 Нм. Штатный 150-сильный электромотор на передней оси сохранён и таким образом в распоряжении Aeolus E70 теперь есть три мотора, причём управлять задними можно независимо друг от друга, то есть задавать вектор тяги и буквально заставлять электромобиль проходить повороты как по рельсам. Но смысл использования мотор-колёс состоит не только в этом: они очень компактные и удобные с точки зрения компоновки (можно дать больше места для батареи) и содержат меньше деталей, чем традиционный «осевой» электропривод (хотя бы потому, что мотор-колёсам не нужен промежуточный редуктор). Главный недостаток, впрочем, тоже хорошо известен — большие неподрессоренные массы, каждый мотор Pd18 в сборе весит 36 кг плюс подшипник, колёсный диск, тормоз и провода.

Также в декабре DFM сертифицировала опытную партию из 50 седанов Aeolus E70, оснащённых экспериментальными твердотельными батареями — их разработкой китайская корпорация занимается с 2018 года, массовое производство при удачном раскладе должно начаться в 2024-м, такие батареи позволят обеспечить пробег на одной зарядке в 1000 км и более, а также в разы сократить время зарядки. Седаны Aeolus E70, оснащённые твердотельными батареями, тоже сейчас колесят по китайским дорогам, то есть проходят испытания.

Evolute i-Pro

Даже если всё пойдёт хорошо и мотор-колёса вместе с твердотельными батареями пойдут в массовое производство, вряд ли их получит предназначенный для коммерческой реализации Aeolus E70 — скорее самые свежие модели DFM, а вот российскому Evolute i-Pro полный привод точно не помешал бы — дороги у нас зимой скользкие, да и разгонная динамика с тремя моторами повеселее будет.

седан Великобритания Китай электромобиль авто и технологии Evolute Evolute i-Pro Dongfeng

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Перегрев, болты и паронит: как понять, что пора менять прокладку ГБЦ Прокладка головки блока цилиндров – деталь странная. Вроде бы она есть, а видели её живьём единицы. И то в крайнем случае – когда её уже как бы и нет. То есть во время замены. И это совершен... 1407 0 0 05.04.2023
Статьи / Гаджеты Каждому типу аккумулятора – свой алгоритм зарядки. Зарядное устройство Kolben C40 Даже своевременно подзаряжая аккумулятор от внешнего зарядника, можно держать батарею недозаряженной, теряя таким образом ее ресурс… У правильного устройства должны быть различные алгоритмы... 2189 0 0 05.04.2023
Статьи / Популярные вопросы Официально: как купить или продать машину, у которой кончилось место в ПТС О том, как провести процесс купли-продажи автомобиля и переоформить его в ГИБДД, мы уже рассказывали подробно. Но, как это часто бывает, в простых процедурах иногда есть неочевидные нюансы.... 671 0 3 03.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 13987 21 5 15.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 12855 6 3 08.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 12613 3 2 11.11.2022
Change privacy settings