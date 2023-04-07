Dongfeng Aeolus E70 (он же Evolute i-Pro) получил полный привод и твердотельную батарею

Немолодой китайский компактный седан, локализованный в России осенью прошлого года как Evolute i-Pro, стал тестовой лабораторией для Dongfeng Motor Corporation (DFM): она испытывает на нём передовые технологии, а именно мотор-колёса и твердотельные батареи, с намерением запустить их в массовое производство.

Начнём с мотор-колёс: их для Dongfeng Aeolus E70 разработала британская компания Protean Electric, базирующаяся в городе Фарнэм (графство Суррей), но имеющая также два филиала в Китае — в Шанхае и Тяньцзине. Основана эта компания в 2008 году, с тех пор она оформила более двухсот патентов на свои мотор-колёса. В 2019 году Protean Electric была поглощена печально известным «дуэтом» NEVS/Evergrande, а в 2021 году отошла другому британскому стартапу — Bedeo. Последний тоже занимается электрическими силовыми установками, но в основном в прикладном смысле (электрифицирует коммерческие автомобили и спецтехнику), тогда как Protean больше интересуют инновации, массового распространения её мотор-колёса пока не получили, но, возможно, получат благодаря сотрудничеству с DFM.

Voyah Chasing Light с мотор-колёсами Protean на задней оси

Как сообщает выпущенный недавно Protean пресс-релиз, ещё в декабре DFM сертифицировала в Китае снабжённый мотор-колёсами седан Aeolus E70 (на заглавном фото), а в марте состоялась его публичная премьера. На презентации также был показан премиальный электроседан Voyah Chasing Light с мотор-колёсами Protean, но это пока единичный демо-образец, тогда как Aeolus E70 с мотор-колёсами выпущен ограниченным тиражом (точная цифра не указана) и отправился на опытную эксплуатацию на полигоны и дороги общего пользования. В случае успешного прохождения испытаний DFM может принять решение о промышленном внедрении мотор-колёс в свои электромобили.



Устройство мотор-колеса Pd18

На Aeolus E70 установлены два мотор-колеса модели Pd18 на задней оси, каждый выдаёт максимальные 78 кВт (106 л.с.) и 1250 Нм. Штатный 150-сильный электромотор на передней оси сохранён и таким образом в распоряжении Aeolus E70 теперь есть три мотора, причём управлять задними можно независимо друг от друга, то есть задавать вектор тяги и буквально заставлять электромобиль проходить повороты как по рельсам. Но смысл использования мотор-колёс состоит не только в этом: они очень компактные и удобные с точки зрения компоновки (можно дать больше места для батареи) и содержат меньше деталей, чем традиционный «осевой» электропривод (хотя бы потому, что мотор-колёсам не нужен промежуточный редуктор). Главный недостаток, впрочем, тоже хорошо известен — большие неподрессоренные массы, каждый мотор Pd18 в сборе весит 36 кг плюс подшипник, колёсный диск, тормоз и провода.



Также в декабре DFM сертифицировала опытную партию из 50 седанов Aeolus E70, оснащённых экспериментальными твердотельными батареями — их разработкой китайская корпорация занимается с 2018 года, массовое производство при удачном раскладе должно начаться в 2024-м, такие батареи позволят обеспечить пробег на одной зарядке в 1000 км и более, а также в разы сократить время зарядки. Седаны Aeolus E70, оснащённые твердотельными батареями, тоже сейчас колесят по китайским дорогам, то есть проходят испытания.

Evolute i-Pro

Даже если всё пойдёт хорошо и мотор-колёса вместе с твердотельными батареями пойдут в массовое производство, вряд ли их получит предназначенный для коммерческой реализации Aeolus E70 — скорее самые свежие модели DFM, а вот российскому Evolute i-Pro полный привод точно не помешал бы — дороги у нас зимой скользкие, да и разгонная динамика с тремя моторами повеселее будет.

