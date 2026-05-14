Dongfeng готовит к премьере кроссовер Yipai M8 с электроникой Huawei

14.05.2026 112 0 0
Трехрядный паркетник Dongfeng будет доступен в виде гибрида или полноценного электрокара. Премьеру модели проведут в ближайшее время.

Бренд Yipai (он же eπ) был создан концерном Dongfeng в 2023 году специально для электрифицированных моделей. Сейчас под этой маркой продают лифтбек и универсал с индексом 007 и большой кроссовер с индексом 008. В апреле года нынешнего компания Dongfeng официально объявила о том, что линейку пополнит еще один SUV, а на прошлой неделе в свежем каталоге Минпрома КНР появился сертификат паркетника. Теперь же опубликованы полноценные фирменные изображения кроссовера – на рынок он выйдет как Yipai M8.

Dongfeng Yipai M8, он же eπ M8
Паркетник объявлен совершенно новой моделью. Но, судя по всему, это лишь модернизированная версия упомянутого выше Yipai 008. Так, у машин практически идентичный профиль, не считая того, что у M8 полускрытые ручки дверей вместо выдвижных, ну и еще у «эмки» хромированная окантовка вместо черной у 008. Совпадет и колесная база – 3025 мм. А вот переднюю часть и корму все же переделали.

Dongfeng Yipai M8
Dongfeng Yipai 008 (или eπ 008). Этот кроссовер стартовал в Китае в 2024 году
Yipai M8 получил оригинальные бамперы. Кроссовер также имеет двухъярусную головную оптику: сверху расположена выполняющая роль ходовых огней единая диодная полоска, под ней – основные фары, помещенные в L-образные блоки. Паркетник сохранил монофонарь, но у него более мелкий пиксельный узор. Кроме того, M8 достался автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Комплекс водительских ассистентов – от фирмы Huawei, как и прочая электроника (у 008 помощников Huawei нет).

Dongfeng Yipai M8
Из-за нового обвеса Dongfeng Yipai M8 чуть длиннее исходного паркетника – 5020 против 5002 мм. Ширина «эмки» составляет 1975 мм, высота – 1733 мм. Показатели Yipai 008 – 1972 и 1732 мм соответственно.

Интерьер новинки пока не продемонстрировали. При этом известно, что кроссовер будет доступен в шестиместном исполнении, тогда как у Dongfeng Yipai 008 еще есть пятиместная версия.

Dongfeng Yipai M8
Dongfeng Yipai M8 предложат в виде подзаряжаемого гибрида или электрокара. Силовая установка первой модификации включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (129 л.с.) и 292-сильный электродвигатель. Чисто электрический вариант имеет 800-вольтовую архитектуру и 313-сильный мотор. Где расположены электродвигатели – спереди или сзади – пока не уточняется. О батареях информации также еще нет, но в Dongfeng уже заявили о том, что гибрид только на электротяге проедет 300 км (по циклу CLTC), запас хода электрокара – 600 км.

Кроссовер Yipai 008 тоже представлен с гибридной или электрической установками, он доступен исключительно с задним приводом. Актуальный гибрид – это турбомотор 1.5 мощностью 147 л.с., 272-сильный электродвигатель и батарея емкостью 34,32 кВт*ч, в электрорежиме он проедет 202 км. «Зеленый» паркетник оснащается тем же 272-сильным мотором и аккумулятором на 82,28 кВт*ч, запас хода – 610 или 620 км.

Dongfeng Yipai 008
Премьеру Dongfeng Yipai M8 с электроникой Huawei справит до конца текущего месяца. Кроссовер Yipai 008 в отставку не отправят, у него будут моторы, как у «эмки»: модернизированный кросс уже сертифицировали. Но когда обновленный 008 поступит в продажу – информации пока нет.

Статьи / Гаджеты Хуже не будет: можно ли заряжать аккумулятор токами выше 10% от его ёмкости Давно существует и многим хорошо известна базовая теория оптимального зарядного режима для автомобильного аккумулятора. Звучит она просто: заряжать батарею нужно током, составляющим 10% от е... 572 1 0 14.05.2026
Статьи / Интервью Бывший советник Бу Андерссона о нашем автопроме: на стратега надейся, но и сам не плошай! В России разработана новая концепция развития автопрома, которая в настоящий момент находится на утверждении в правительстве РФ. Именно об этом, о проблемах автопрома и о поиске путей их реш... 1273 4 0 13.05.2026
Статьи / Колёсная база Как проверить систему охлаждения, чтобы избежать перегрева летом Зима проверяет систему охлаждения на прочность, а весна – на внимательность владельца. Перепады температур, реагенты и возраст жидкости делают своё дело. Если игнорировать проверку, летом мо... 363 0 0 13.05.2026

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 35807 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11450 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 8882 0 0 01.05.2026
