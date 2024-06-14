Кроссовер eπ 008 от Dongfeng: выдвижная тумба, два варианта начинки и одна цена

Новый большой SUV предложен в виде гибрида или полноценного электрокара. Комплектация пока одна, и она довольно богатая.

Бренд eπ (он же Yipai) был создан концерном Dongfeng в прошлом году специально для электрифицированных машин. Первенцем стал лифтбек eπ 007. Вторую модель представили весной 2024-го на Пекинском автосалоне – это большой трехрядный кроссовер eπ 008. Предварительные заказы на паркетник начали принимать сразу после презентации. Ну а теперь в Китае опубликовали прайс-лист и дали старт продажам.

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Кроссовер имеет обтекаемый кузов, узкие фары и выдвижные ручки дверей, задние фонари оформили в виде единой плашки. Кроме того, на крыше есть сразу две стеклянные секции, а в гладкий «нос» может быть встроено множество светодиодных элементов (опция).



Длина eπ 008 равна 5002 мм, ширина – 1972 мм, высота – 1732 мм, колесная база – 3025 мм. Таким образом, по своим габаритам паркетник близок к Exeed Sterra ET (на экспортных рынках, включая Россию, этот SUV будут продавать под брендом Exlantix). «Восьмерке» положены 21-дюймовые колеса.



На данный момент eπ 008 предложен только с шестиместным салоном. Внутри – отдельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма), двухспицевое рулевое колесо и двухэтажный тоннель. Комплектация пока одна. В списке стандартного оборудования значатся: кожаная обивка, упомянутые дисплеи, подогрев и вентиляция кресел первого и второго рядов, беспроводная зарядка для смартфона, система распознавания лиц, автопарковщик, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.



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Главная же фишка интерьера доступна за доплату: это выдвижная «тумба». Она спрятана под боксом-подлокотником, который расположен между передними креслами. В верхней части этой «тумбы» есть ящичек для мелочевки, с торца – выдвижной же отсек с функциями охлаждения и подогрева. Среди прочих опций – массажер, подставка для ног правого «среднего» кресла, откидной столик (встроен в спинку переднего пассажирского сиденья) и экран развлекательной системы для задних седоков (крепится к потолку).



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Кроссовер eπ 008 представлен в виде гибрида или полноценного электрокара. В обоих случаях на задней оси установлен 272-сильный электромотор (340 Нм). Под капотом гибрида расположен бензиновый турбомотор 1.5 (147 л.с.), который работает в режиме генератора (у «электрички» спереди – дополнительный багажник); эта модификация укомплектована батареей емкостью 34,32 кВт*ч. Только на электротяге гибридный eπ 008 проедет 210 км по китайскому циклу CLTC, суммарный запас хода – 1300 км. Электрическому паркетнику достался аккумулятор емкостью 82,28 кВт*ч, обещанная дальнобойность – 636 км. К слову, у лифтбека eπ 007 также имеется полноприводный вариант, так что впоследствии кроссовер, возможно, тоже получит версию 4WD.



Любопытно, что цена едина и для гибридного паркетника, и для электрокара: 216 600 юаней, что эквивалентно примерно 2,63 млн рублей по актуальному курсу.



Концерн Dongfeng планирует поставлять модели eπ и на экспорт. Так что в будущем большой кроссовер вполне может добраться до российского рынка – ведь представлены же у нас электрифицированные бренды Voyah и M-Hero.