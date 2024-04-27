Представлен большой кроссовер eπ 008 от Dongfeng, ждём в России

Новый трехрядный SUV получил необычные решения в салоне. Модель дебютировала в моноприводных версиях, однако позже гамму могут расширить.

На сертификационных снимках кроссовер eπ 008 показался еще в феврале. Теперь же состоялась презентация новинки – ее провели в рамках Пекинского автосалона. Напомним, бренд eπ (он же Yipai) был создан концерном Dongfeng в прошлом году специально для электрифицированных машин. Ну а паркетник стал второй моделью марки: он присоединился к лифтбеку eπ 007.

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По своим габаритам eπ 008 близок к Exeed Sterra ET (на экспортных рынках, включая Россию, этот кросс будут продавать под брендом Exlantix). Длина «восьмерки» равна 5002 мм, ширина – 1972 мм, высота – 1732 мм, колесная база – 3025 мм.



Паркетник получил узкие фары, которые вдобавок объединены между собой светящейся полоской. Светодиодные элементы также встроены в гладкий «нос». Задние фонари оформили в виде единой плашки. Модели положены 20- или 21-дюймовые диски.



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Кроссовер eπ 008 пока представлен исключительно с шестиместным салоном. Внутри – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль и двухэтажный тоннель. Блока управления «климатом» нет – все настройки интегрированы в центральный планшет. Для задних пассажиров предусмотрен собственный дисплей развлекательной системы – он прикреплен к потолку. Сиденья второго ряда имеют откидные подставки для ног.



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Но главной фишкой интерьера стала выдвижная «тумба»: она спрятана под боксом-подлокотником, который расположен между передними креслами. В верхней части этой «тумбы» есть отсек для мелочевки, с торца – выдвижной же холодильник.



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Паркетник eπ 008 доступен в виде полноценного электрокара или последовательного гибрида. На задней оси первой модификации установлен электромотор мощностью 272 л.с., а в состав установки гибридного SUV вошел бензиновый турбомотор 1.5 (147 л.с.), который работает в режиме генератора. Других официальных подробностей о технике пока нет, при этом известно, что запас хода электроверсии составляет 636 км по циклу CLTC, суммарная дальнобойность гибрида – 1300 км. Между тем у лифтбека eπ 007 также имеется полноприводный вариант, так что кроссовер, возможно, тоже получит версию 4WD.



В Китае уже принимают заказы на eπ 008. Предварительные цены – от 200 000 до 250 000 юаней, что эквивалентно примерно 2,5 млн – 3,14 млн рублей по текущему курсу. На родине новинку ждут в продаже летом. Не исключено, что впоследствии Dongfeng выведет модели eπ и на российский рынок, ведь представлены же у нас ее электрифицированные бренды Voyah и M-Hero.

