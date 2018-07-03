24 июня 2018 года в Гааге (Нидерланды) завершилась 13 по счету кругосветная регата Volvo Ocean Race. Регата стартовала в октябре 2017 года в испанском порту Аликанте и обогнула земной шар за 8 месяцев великолепной гонки длиной более 45 000 морских миль. 4 океана и 11 городов на 5 континентах стали свидетелями честной борьбы и невероятного накала эмоций. Команды побывали в водах Испании, Португалии, Южной Африки, Австралии, Китая, Новой Зеландии, Бразилии, США, Великобритании, Швеции и финишировали в Голландии. Сенсацией стала победа красно-белой яхты Dongfeng Race Team, спонсируемой китайским автопроизводителем Dongfeng Motor Corporation.

Еще никогда ранее в 45-летней истории Volvo Ocean Race судьба первого места не решалась в последние 25 миль перед финишем. Перед заключительным 11 этапом Гетеборг-Гаага три команды претендовали на первое место – испанская MAPFRE с 65 очками, голландская Brunel, тоже с 65 очками, и китайская Dongfeng с 64 очками. За предыдущие 10 этапов никто из фаворитов гонки не сумел запастись достаточным преимуществом, чтобы финишировать с отрывом по очкам. Судьба гонки решалась в самый последний момент.

Почти с первых минут заключительного этапа команда Dongfeng Race Team под командованием Шарля Кодрелье захватила лидерство. MAPFRE не отставала, потом стала обгонять. Dongfeng опустилась на второе место, не сумев удержать лидерство. Обогнать MAPFRE на прямой, по той же траектории, за такой короткий этап — маловероятно. Эта тактика много раз подводила Dongfeng в течение всей гонки. Чтобы победить своего извечного соперника MAPFRE, нужно придумать что-то другое. И в субботу, 23 июня, капитан Dongfeng Race Team принимает судьбоносное решение – идти в Гаагу прибрежным маршрутом вдоль немецкого и голландского побережья. Никто не рискнул последовать за Dongfeng Race Team. Сначала показалось, что это было ошибкой, команда моментально скатилась со второго места в турнирной таблице на пятое. Но тактика и правильный метеорологический расчет оправдали себя на последних милях – команда «выстрелила», поймав попутный ветер, и влетела с севера наперерез на финишный курс всей остальной группы, не оставив соперникам ни малейшего шанса. Это было настоящим чудом!

Финал вышел напряженным и захватывающим – как и следует финалу такого грандиозного мероприятия. Удивительно, но заключительный этап стал первым из всех этапов, которые выиграла Dongfeng Race Team, хотя за гонку команда 7 раз поднималась на подиум. Также это первая регата Volvo Ocean Race, которую выиграла команда под китайским флагом. А также первая регата, выигранная смешанным экипажем – две яхтсменки (Carolijn Brouwer и Marie Riou) стали первыми женщинами в составе Dongfeng Race Team, выигравшими Volvo Ocean Race.

Команда во главе со шкипером Шарлем Кодрелье (Charles Caudrelier) состоит из 12 яхтсменов и включает как опытных мастеров, так и молодых звезд парусного спорта. Среди них трое молодых китайских яхтсменов, которые принимали участие в дебютном выступлении команды Dongfeng в регате 2014-2015 года — Yang Jiru (Wolf), Xue Liu (Black) and Jinhao Chen (Horace). Для команды это вторая попытка покорить яхтенный «Эверест», в регате Volvo Ocean Race 2014-2015 года команда заняла 3 место.

«Спасибо Dongfeng Motor Corporation, потому что они доверились мне с самого начала и дали возможность возглавить эту команду мечты, которой я так горжусь», — сказал Шарль Кодрелье после финиша.

Прокомментировали победу и в самой компании: «Команда Dongfeng Race — это гордость корпорации Dongfeng. Она послужила отличным примером для всех, кто следит за нашей компанией, ее командный дух вдохновляет своим желанием бороться до конца. Мы дважды участвовали в этой гонке, и для нас это больше, чем просто спортивный результат».

Участие в престижных международных соревнованиях – это основа новой коммуникационной платформы бренда Dongfeng, который стремится стать глобальным автопроизводителем. Помимо участия в Volvo Ocean Race в 2014-2015 и 2017-2018 годах Dongfeng Motor несколько лет подряд выступает титульным спонсором теннисного турнира WTA Dongfeng Wuhan Open, а также участвует в ралли «Дакар». В течение последних пяти лет корпорация Dongfeng Motor активно участвует в конкурентной борьбе на мировом автомобильном рынке и развивает бизнес за рубежом, поставляя свою продукцию, расширяя дилерские сети и продвигая свой бренд.

Информация о компании Dongfeng Motor Corporation

Dongfeng Motor занимается производством автомобилей с 1969 года, уделяя первостепенное внимание их качеству, надежности и безопасности. Компания является крупнейшим системообразующим государственным предприятием Китая, ежегодно производя более 4 миллионов единиц техники – от легковых автомобилей до грузовиков и армейских внедорожников. Компания владеет 42 заводами и занесена в Книгу рекордов Гиннесса как имеющая самую длинную производственную линию. Dongfeng Motor, помимо автомобилей собственной марки, производит автомобили на совместных предприятиях с компаниями Nissan, Honda, Kia, Renault и Cummins, а также владеет 14% акций Группы PSA Peugeot Citroen. Компания признана лучшим китайским автопроизводителем в рейтинге Interbrand и занимает 113 место в ТОП-500 крупнейших предприятий в мире. Официально представлена в России с 2014 года через свою дочернюю компанию ДУНФЭН МОТОР РУС.

В 2017 году корпорация Dongfeng Motor реализовала 1,16 млн. единиц техники под собственным брендом Dongfeng, а к 2025 году планирует увеличить ежегодные продажи в два раза, до 2,3 млн. штук. Из них на экспорт были поставлены 64 683 автомобиля, что на 55,3% больше, чем за предыдущий период. Среднесрочный международный план Dongfeng Motor – повысить к 2020 году объем продаж за рубежом до 150 000 единиц техники и выйти на автомобильные рынки Европы и Америки. Сегодня седаны и кроссоверы, пикапы, легкие и тяжелые грузовики, микроавтобусы и автомобили специального назначения под маркой Dongfeng продаются в 80 странах мира. В ближайшие три года компания откроет 100 дилерских центров по всему миру, доведя их количество до 850.