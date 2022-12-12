Donkervoort F22: узнаваемый дизайн, более просторный салон и 500 л.с. на 750 кг веса

Нидерландская компания Donkervoort Automobielen представила полностью новый спорткар с индексом F22, с предшественником D8 его роднит только двигатель Audi, да и тот стал мощнее, все остальные компоненты новые. Розничная цена Donkervoort F22 начинается с 245 000 евро, первые экземпляры будут отгружены клиентам уже в январе.

Компанию Donkervoort основал в 1978 году Йоп Донкерворт, за свою историю она изготовила и продала чуть более 1500 автомобилей (99% из них до сих пор на ходу), все они ведут свою родословную от легендарного британского Lotus Seven и только представленный в минувшие выходные F22 — это первая полностью оригинальная модель Donkervoort, разработка которой заняла пять лет. С начала прошлого года компанией руководит Денис Донкерворт, сын Йопа Донкерворта, а новый спорткар F22 назван в честь Филиппы — дочери Дениса, родившейся 22 мая 2022 года.



Несмотря на то, что Donkervoort F22 спроектирован с чистого листа, его дизайн и философия отражают ценности Lotus Seven и предыдущих моделей Donkervoort: сохранены классические пропорции с сильно смещённой назад кабиной (водитель и единственный пассажир сидят фактически на задней оси), открытые передние колёса, широкие задние крылья и выхлопная труба по правому борту, но внешнее оперение и светотехника стали куда более современными на вид. Donkervoort F22 имеет кузов типа тарга: он снабжён съёмной жёсткой крышей, состоящей из трёх частей, которые можно хранить в специальной сумке в багажнике. Объём багажника — 298 л.



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По сравнению с предыдущей моделью Donkervoort D8 GTO новый спорткар крупнее по всем направлениям: габаритная длина — 4039 мм, ширина — 1912 мм, высота — 1105 мм, колёсная база — 2420 мм. Почти вся прибавка пошла на пользу двухместному салону, который стал на 100 мм длиннее и на 80 мм шире на уровне плеч. Основу кузова составляет стальной трубчатый каркас, усиленный фирменными композитными панелями Ex-Core (тонкая углепластиковая оболочка с пенонаполнителем внутри). Детали наружного оперения изготовлены из материала Ex-Core либо из классического углепластика. Снаряженная масса F22 составляет 750 кг против 695 кг у сопоставимого по оснащению предшественника. Жёсткость кузова на кручение выросла в два раза — до 40 000 Нм/градус.



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Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» с адаптивными амортизаторами TracTive и регулируемым в пределах 35 мм дорожным просветом. Электроусилитель реечного рулевого управления предлагается в виде опции. Тормоза — дисковые, стальные AP Racing, с 4-поршневыми суппортами «по кругу», диаметр передних дисков — 330 мм, задних — 279 мм. Колёсные диски — кованые алюминиевые либо углепластиковые. Шины — полуслики Nankang AR-1 размерности 235/40 ZR 18 спереди и 275/35 ZR 19 сзади.



Двигатель — хорошо знакомая по предыдущим моделям Donkervoort рядная бензиновая «турбопятёрка» Audi 2.5 TFSI, но её отдача увеличена до 500 л.с. и 640 Нм (на финальном Donkervoort D8 GTO Individual Series было 435 л.с. и 570 Нм). Коробка передач тоже прежняя — короткая и лёгкая 5-ступенчатая «механика» Tremec TKX, но к ней «прикручена» новая электронная надстройка Bosch, регулирующая обороты двигателя для максимально быстрой и плавной смены ступеней. Вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал Torsen, для которого изготовлен новый корпус, не требующий специального охлаждения. До 100 км/ч Donkervoort F22 разгоняется за 2,5 с, до 200 км/ч — за 7,5 с, максимальная скорость — 290 км/ч. В поворотах новый спорткар способен достичь перегрузок в 2,15g.



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В салоне видим имеет узкую переднюю панель-подоконник, из который торчат раструбы воздуховодов, электронный щиток приборов и мультимедийный планшет Apple iPad Mini на стороне пассажира. Подушки безопасности не предусмотрены. Кондиционер — опция. Лёгкие ковшеобразные кресла Recaro уже базе имеют 6-точечные ремни безопасности.



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Donkervoort утверждает, что выпустит только 75 экземпляров модели F22, но ясно, что это только начало, просто затем появятся новые версии F22 с различными приставками, в том числе, полагаем, и GTO. Как Donkervoort собирается выживать в Европе в свете грядущей повальной электрификации, пока неизвестно. Британская компания Caterham Cars, к слову, недавно анонсировала сразу два электрических спорткара.

