Конец всех ограничений: Donkervoort прощается со моделью D8 GTO спецсерией Individual

Финальная версия Individual Series спорткара Donkervoort D8 GTO оказалась самой мощной в его истории: отдачу 5-цилиндрового турбомотора Audi 2.5 TFSI повысили до 435 л.с. Конкретная конфигурация автомобиля теперь ограничена только фантазией клиента — фирма обещает исполнить любой каприз за ваши деньги.

Нидерландская компания Donkervoort Automobielen с конца 70-х годов прошлого века выпускает свои вариации на тему Lotus Seven. Спорткар с индексом D8 она вывела на рынок ещё в 90-е, а версия D8 GTO появилась в 2013 году, когда под капотом машины прописалась 2,5-литровая бензиновая «турбопятёрка» Audi (EA855), естественно доработанная специалистами Donkervoort. Этот мотор Audi разрабатывала для спортивных моделей с поперечным расположением силового агрегата, а Donkervoort установил его продольно, адаптировав под классическую компоновку. С годами пиковая мощностью двигателя выросла с 340 до 421 л.с. Конкретно 421-сильная версия появилась в прошлом году на юбилейном D8 GTO-JD70, посвящённом 70-летию основателя компании Йопа Донкерворта.

Donkervoort D8 GTO Individual Series — это дальнейшее развитие версии D8 GTO-JD70, но с ещё более мощным мотором и без ограничений по кастомизации. Для очередного этапа прокачки аудийного мотора Donkervoort прибегла к помощи специалистов немецкого тюнинг-ателье Abt Sportsline, имеющего огромный опыт в выжимании всех соков из моделей Audi. Двигатель получил более эффективную систему охлаждения, новый интеркулер, более производительные топливные форсунки и новую программу управления. В результате максимальная мощность выросла до 435 л.с. при 6430-7000 об/мин, крутящий момент — до 570 Нм при 1750-6350 об/мин (у D8 GTO-JD70 было 560 Нм).



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Коробка передач — 5-ступенчатая «механика» Tremec, в виде опции предлагается 6-ступенчатая «секвенталка» от трековой версии D8 GTO-JD70 R. Между ведущими задними колёсами установлен самоблокирующийся дифференциал, за доплату для него предлагается собственный охладитель. До 100 км/ч Donkervoort D8 GTO Individual Series разгоняется за 2,6 с (на 0,1 с быстрее, чем D8 GTO-JD70), до 200 км/ч — за 7,6 с, максимальная скорость — 280 км/ч.



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Снаряженная масса автомобиля — 670 кг, но она может измениться в бόльшую либо меньшую сторону в зависимости от выбранного оборудования. Например, можно заказать комфортные кресла с подогревом вместо спортивных ковшей, установить дополнительную ветрозащиту, настраиваемый электроусилитель руля, кондиционер, радар-детектор, охранную сигнализацию, камеру заднего вида, держатель для смартфона. А можно пойти по пути аскетизма и лёгкости — отказаться от краски и щеголять «голым» карбоном кузова (с лаком или без), установить углепластиковые колёса, облегчённый аккумулятор, гоночную систему выхлопа, гоночное аэродинамическое оперение с бόльшим количеством охлаждающих отверстий в капоте, каркас безопасности и прочие трековые примочки, которые сделают Donkervoort D8 GTO Individual Series таким же быстрым, как GTO-JD70 R.



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Базовая цена Individual Series — 162 900 евро без налогов, со штатными опциями она может «улететь» за 250 тысяч евро, с нештатными, изготовленными по заказу клиента, — ещё выше.



Компания заявила, что Individual Series станет последним исполнением модели D8 GTO, но не говорит, что придёт ей на смену. В интервью самой себе, которое вложено в пресс-кит по новинке, Donkervoort намекает на появление в будущем электрических и гибридных спорткаров, а также на возможность использования климатически нейтрального топлива, которое могло бы продлить жизнь ДВС в эпоху тотальной электрификации.

