Новинки ×

2G в повороте: представлен юбилейный Donkervoort D8 GTO-JD70

16.06.2020 108 0 0

Компания Donkervoort Automobielen отмечает 70-летие своего создателя, Йопа Донкерворта, и состряпала по такому поводу новую версию спорткара D8 GTO с индексом JD70. Доработок немало и все они подчинены скорости.

 

Нидерландский Donkervoort и британский Caterham приобрели в 70-х лицензии на выпуск лёгкого спорткара Lotus Seven, но эволюция культовой модели у этих производителей пошла в разных направлениях. Если Caterham после концептуальных метаний и попыток сделать полностью новую машину пришёл к выводу, что лучше всё-таки придерживаться истоков и представил недавно выглядящий как олдтаймер Super Seven 1600 с «головами» карбюратора Weber на впрысковом фордовском моторе, то Donkervoort сделал акцент на скорость и современные материалы. Текущая единственная модель D8 GTO лишь компоновкой напоминает исходный Lotus Seven, а в техническом плане не имеет с ним ничего общего. D8 GTO — это современный бескомпромиссный спорткар, а JD70 — его самая свежая и быстрая версия.

В основе D8 GTO-JD70 лежит трубчатый каркас из стали, алюминия и карбона. Вся наружная обшивка — из каробон-кевлара, при этом многие аэродинамические элементы изготовлены на 3D-принтере. Специально для версии JD70 был изменён дизайн заднего диффузора (даёт +80 кг прижимной нагрузки) и крыльев передних колёс (+50 кг).

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» с регулируемыми амортизаторами Intrax, регулируемыми стабилизаторами поперечной устойчивости и оригинальными пружинами Donkervoort. Тормоза — от итальянской фирмы Tarox: передние диски имеют диаметр 310 мм и 6-поршневые фиксированные скобы, задние — диаметр 280 мм и стандартные однопоршневые скобы, но в виде опции доступны 6-поршневые.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Впервые на Donkervoort предложен лёгкий и компактный электрический усилитель рулевого управления с возможностью регулировки степени усиления и полного отключения. Полусликовые шины Nankang AR-1 со специально разработанным для Donkervoort составом позволяют достигать в поворотах перегрузок в 2G, что прежде было недоступно для дорожных автомобилей — это уровень гоночных болидов. Размерность покрышек между тем далеко не рекордная: спереди — 235/45 R 17, сзади — 245/40 R 18. В виде опции предлагаются углепластиковые колёса.

Двигатель — доработанный 5-цилиндровый EA855 фирмы Audi. При рабочем объёме 2480 «кубиков» он выдаёт максимальные 421 л.с. при 5850-7000 об/мин и 560 Нм при 1750-6350 об/мин. Из-за продольного расположения силового агрегата и специфической компоновки автомобиля места для коробки передач очень мало, а потому Donkervoort использует компактную 5-ступенчатую МКП Tremec, но с некоторыми оригинальным компонентами, повышающими ресурс и надёжность узла. Ведущие колёса — задние, между ними установлен изготовленный на заказ в Великобритании самоблокирующийся дифференциал. За доплату предлагается отдельный охладитель для этого дифференциала.

Со всеми карбоновыми опциями (можно, например, заказать углепластиковый тоннель для карданного вала) Donkervoort D8 GTO-JD70 весит всего 680 кг. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,7 с, до 200 км/ч — за 7,7 с, максимальная скорость — 280 км/ч.

Поскольку Donkervoort позиционирует D8 GTO-JD70 как дорожную машину на каждый день, то в виде опции можно заказать кондиционер, камеру заднего вида, аэродинамическую защиту от ветра, охранную сигнализацию и ксеноновые фары. Для трековой езды предлагаются гоночные ковши с 4- или 6-точечными ремнями, датчики давления и температуры шин, гоночная ABS фирмы Bosch, каркас безопасности, цифровой щиток приборов с телеметрией.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Базовая цена — 163 636 евро без налогов. Donkervoort изготовит всего 70 экземпляров D8 GTO-JD70 и более половины из них уже проданы.

родстер спортивные авто новинки Donkervoort Donkervoort D8 GTO

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chevrolet Trailblazer GMT360 Можно ли купить большой рамный внедорожник с мощным мотором, кожаным салоном и «полным фаршем» по цене пятилетней Lada 4x4? Вполне! Например, старый Chevrolet Trailblazer. Другой вопрос – а... 82 1 0 16.06.2020
Статьи / Популярные вопросы Нерегулируемый перекресток: как проезжать, когда главная поворачивает и когда ее не определить Проезд нерегулируемых перекрестков кажется простым, пока дороги равнозначные или главная дорога пересекается со второстепенной под прямым углом без поворота. А вот столкнувшись с поворотом г... 659 0 2 15.06.2020
Статьи / История Дизайн от ВАЗа, армейская ориентация и растянутый кузов: мифы и факты об УАЗ-3162 Симбир Большинство проектов Ульяновского автозавода интересны не только своей историей, но и необъяснимой народной симпатией: если к тяготам и лишениям воинской службы во времена СССР за рулём «коз... 3184 0 52 13.06.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 43194 9 15 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 30347 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 28476 5 10 21.02.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings