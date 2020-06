2G в повороте: представлен юбилейный Donkervoort D8 GTO-JD70

Нидерландский Donkervoort и британский Caterham приобрели в 70-х лицензии на выпуск лёгкого спорткара Lotus Seven, но эволюция культовой модели у этих производителей пошла в разных направлениях. Если Caterham после концептуальных метаний и попыток сделать полностью новую машину пришёл к выводу, что лучше всё-таки придерживаться истоков и представил недавно выглядящий как олдтаймер Super Seven 1600 с «головами» карбюратора Weber на впрысковом фордовском моторе, то Donkervoort сделал акцент на скорость и современные материалы. Текущая единственная модель D8 GTO лишь компоновкой напоминает исходный Lotus Seven, а в техническом плане не имеет с ним ничего общего. D8 GTO — это современный бескомпромиссный спорткар, а JD70 — его самая свежая и быстрая версия.

В основе D8 GTO-JD70 лежит трубчатый каркас из стали, алюминия и карбона. Вся наружная обшивка — из каробон-кевлара, при этом многие аэродинамические элементы изготовлены на 3D-принтере. Специально для версии JD70 был изменён дизайн заднего диффузора (даёт +80 кг прижимной нагрузки) и крыльев передних колёс (+50 кг).



Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» с регулируемыми амортизаторами Intrax, регулируемыми стабилизаторами поперечной устойчивости и оригинальными пружинами Donkervoort. Тормоза — от итальянской фирмы Tarox: передние диски имеют диаметр 310 мм и 6-поршневые фиксированные скобы, задние — диаметр 280 мм и стандартные однопоршневые скобы, но в виде опции доступны 6-поршневые.

Впервые на Donkervoort предложен лёгкий и компактный электрический усилитель рулевого управления с возможностью регулировки степени усиления и полного отключения. Полусликовые шины Nankang AR-1 со специально разработанным для Donkervoort составом позволяют достигать в поворотах перегрузок в 2G, что прежде было недоступно для дорожных автомобилей — это уровень гоночных болидов. Размерность покрышек между тем далеко не рекордная: спереди — 235/45 R 17, сзади — 245/40 R 18. В виде опции предлагаются углепластиковые колёса.



Двигатель — доработанный 5-цилиндровый EA855 фирмы Audi. При рабочем объёме 2480 «кубиков» он выдаёт максимальные 421 л.с. при 5850-7000 об/мин и 560 Нм при 1750-6350 об/мин. Из-за продольного расположения силового агрегата и специфической компоновки автомобиля места для коробки передач очень мало, а потому Donkervoort использует компактную 5-ступенчатую МКП Tremec, но с некоторыми оригинальным компонентами, повышающими ресурс и надёжность узла. Ведущие колёса — задние, между ними установлен изготовленный на заказ в Великобритании самоблокирующийся дифференциал. За доплату предлагается отдельный охладитель для этого дифференциала.



Со всеми карбоновыми опциями (можно, например, заказать углепластиковый тоннель для карданного вала) Donkervoort D8 GTO-JD70 весит всего 680 кг. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,7 с, до 200 км/ч — за 7,7 с, максимальная скорость — 280 км/ч.



Поскольку Donkervoort позиционирует D8 GTO-JD70 как дорожную машину на каждый день, то в виде опции можно заказать кондиционер, камеру заднего вида, аэродинамическую защиту от ветра, охранную сигнализацию и ксеноновые фары. Для трековой езды предлагаются гоночные ковши с 4- или 6-точечными ремнями, датчики давления и температуры шин, гоночная ABS фирмы Bosch, каркас безопасности, цифровой щиток приборов с телеметрией.

Базовая цена — 163 636 евро без налогов. Donkervoort изготовит всего 70 экземпляров D8 GTO-JD70 и более половины из них уже проданы.