Сеть АЗС «Газпромнефть» запустила цифровой сервис благотворительной подписки

Новый цифровой сервис в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть» позволяет автомобилистам автоматически переводить топливные бонусы на благотворительность. Достаточно один раз подключить подписку – и выбранная клиентом часть бонусов с каждой покупки на АЗС будет направляться на заправку автомобилей добровольцев поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Пять лет участники программы лояльности «Нам по пути» поддерживают работу волонтеров «ЛизаАлерт». За это время свыше 97 тысяч автомобилистов перевели отряду более 40 миллионов бонусов для поиска пропавших людей.

Для многих участников нашей программы лояльности помощь другим стала привычной частью маршрута. Люди заправляются — и параллельно помогают спасать жизни. Подписка появилась в поддержку этого осознанного выбора автомобилистов. Она упрощает участие в благотворительности и делает помощь регулярной — без дополнительных действий со стороны клиента. Екатерина Булина Руководитель программы лояльности «Нам по пути»

Благодаря этой поддержке поисковики «ЛизаАлерт» преодолели почти 5 миллионов километров. Эти выезды помогли вернуть домой более 140 тысяч взрослых и детей.

Когда помощь становится системной – это спасает время, а значит, и жизни. Благодаря поддержке клиентов сетей «Газпромнефть» и «ОПТИ» мы можем выезжать на поиски в любую погоду, день и час. А с новой подпиской ещё больше людей смогут поддерживать нас буквально на автопилоте. Григорий Сергеев Руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

Также участники программы «Нам по пути» могут автоматически переводить бонусы для заправки машин детского хосписа «Дом с маяком».