Дорестайлинговый Mitsubishi L200 ещё в строю, и он только что обрёл версию для бездорожья

Пикап Mitsubishi L200 пережил рестайлинг еще в 2018 году, он получил двухъярусную головную оптику и «икс-фейс». Такая модель уже доступна на всех основных рынках сбыта марки, ее можно купить и в Бразилии, но при этом там до сих пор продают и дореформенный грузовик, а дабы их не путали, свежему варианту присвоена приставка Sport (бразильцам предлагаются машины локальной сборки). Отказываться от L200 Triton (полное имя модели в этой стране) в старом кузове местное подразделение Mitsubishi пока не собирается, напротив, компания только что расширила линейку дореформенного пикапа: представлена версия для бездорожья Savana. К слову, аналогичное исполнение было и у бразильского L200 предыдущего поколения.

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Итак, Mitsubishi L200 Triton Savana имеет массивные черные бамперы и расширители колесных арок, в том же цвете выполнены 16-дюймовые колеса (они «обуты» в резину Pirelli MTR) и корпуса наружных зеркал, на крыше установили багажник, есть и шноркель. Глубина преодолеваемого брода – 700 мм, что, как заявили в компании, «на 16,7% больше, чем у традиционного L200». А вот дорожный просвет – те же 220 мм, что и обычного пикапа. Кузов может быть окрашен в эксклюзивный для Savana желтый цвет, также предусмотрены синий, зеленый, красный, белый и бежевый.



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Салон марка не показала, ограничившись словесным описанием: у кресел тканевая обивка черного цвета, мультимедийная система получила особое приветствие, вдобавок внутри имеются коврики из вулканизированной резины.



Двигатель перешел со стандартного L200 Triton – это турбодизель 4N15 2.4, который выдает 190 л.с. Любопытно, что на Savana мотор сочетается только с пятиступенчатым «автоматом», хотя в Бразилии у модели есть версии с «механикой». У L200 Triton Savana полный привод Easy Select (с жестко подключаемым передком), плюс блокировка заднего дифференциала.

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Цена – от 204 990 местных реалов, что эквивалентно примерно 2 854 000 рублей по текущему курсу. Между тем за L200 Triton Sport с двухэтажной оптикой там просят минимум 221 990 реалов (3 091 000 рублей).



Пикап остается самой популярной моделью Mitsubishi на бразильском рынке, но он в «минусе»: в прошлом году реализовано 9480 единиц, что на 7% меньше, чем в 2019-м. Для сравнения, Ford Ranger в 2020-м там разошелся тиражом в 19 833 экземпляра (-11%), а выбор на Toyota Hilux остановили 32 394 клиента (-20%).

О планах сделать версию Savana для рестайлингового L200 компания не сообщала.