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  • Дорога к черноморскому побережью: очередная реконструкция на платной трассе М-4 «Дон»

Дорога к черноморскому побережью: очередная реконструкция на платной трассе М-4 «Дон»

14.05.2020 443 0 0

Работы пройдут на участке автодороги, который проходит в Воронежской области. Даты начала и окончания реконструкции пока не называются.

 

Сейчас большинство россиян продолжают по возможности придерживаться режима самоизоляции (из-за угрозы распространения коронавируса). Прогнозы о том, когда наша жизнь вернётся в более-менее привычное русло, пока преждевременны. Однако в какой-то момент платная трасса М-4 «Дон» всё-таки заполнится автомобилистами, которые потянутся из разных точек России к черноморским курортам. Эта автодорога находится в доверительном управлении госкомпании «Автодор»: по её данным, за последние годы трафик на трассе заметно вырос.

При этом у автодороги есть несколько проблемных мест, из-за которых нередко возникают пробки. Часть проблем решат уже в ближайшее время, для других готовятся проекты. Чаще всего такие участки «спасают» либо с помощью реконструкции, либо с помощью строительства обходов населённых пунктов.

Очередной проблемный участок трассы М-4 – в Воронежской области – решили улучшить с помощью реконструкции: как сообщает «Автодор», главгосэкспертиза РФ одобрила соответствующий проект. Дорожные работы пройдут в Верхнемамонском и Богучарском районах региона, с 715-го до 777 км (из них основной «фронт» ожидается на 740-777 км). Этот отрезок дороги (по стороне в направлении Москвы) по нынешним параметрам не соответствует скоростной трассе, у него III техническая категория, а ширина полосы – не более 3,5 метра. Судя по расчётам, пока что этот участок может принимать лишь до 6 тыс. автомобилей в сутки.

После завершения реконструкции этот отрезок будет таким же, как противоположная часть пути (по стороне в направлении Краснодара). На данный момент она по характеристикам соответствует скоростной дороге категории 1Б. Ширина полосы здесь составляет 3,75 метра, допустимый суточный трафик превышает 14 тыс. автомобилей. 

На протяжении всего участка протяжённостью 62 км установят ограждения, освещение, которое обеспечит безопасный проезд в тёмное время суток, а также шумозащитные экраны и элементы интеллектуальной транспортной системы.

В госкомпании пояснили, что после завершения работ технические характеристики указанного участка М-4 «Дон» (с 715 по 777 км) будут соответствовать требованиям скоростной трассы. В ходе проведения работ подрядчики намерены в том числе обустроить придорожную территорию: так, тротуары будут приспособлены для передвижения людей со слабым зрением и ограниченными физическими возможностями здоровья, на стоянках организуют места для транспорта инвалидов. Отметим, даты начала и окончания реконструкции трассы в этом месте в «Автодоре» пока не назвали.

На сегодняшний день примерно 70% от общей протяженности трассы М-4 соответствует нормам скоростной дороги. «Дон» входит в состав международного транспортного коридора «Север-Юг», который включает в себя четыре европейских маршрута (Е115, Е592, Е97 и Е50), он соединяет страны Скандинавии и Балтии с Закавказьем, а также Ближним и Средним Востоком. 

В начале апреля текущего года стало известно о том, что компании, которые вкладываются в строительство платных трасс, сейчас недополучают деньги (от сбора платы за проезд с водителей), так как из-за коронавируса машин на дорогах стало меньше. Поэтому концессионеры задумались о господдержке.

Россия авто и общество дороги

 

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