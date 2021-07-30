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  • Дорога к Черноморскому побережью: работы на участке платной трассы М-4 завершили досрочно

Дорога к Черноморскому побережью: работы на участке платной трассы М-4 завершили досрочно

30.07.2021 86 0 0

Это решение позволило разгрузить востребованную у россиян автодорогу «Дон» во время пикового сезона отпусков.

 

Платные трассы в России находятся в доверительном управлении госкомпании «Автодор», в их числе и М-4 «Дон». За проезд по ней водителям нужно платить, а пользуются этой автодорогой многие, так как она идёт к курортам Черноморского побережья. Маршрут весьма загружен: по подсчётам, среднесуточный трафик здесь в пиковые месяцы (то есть на протяжении всего курортного сезона) равен примерно 70-80 тыс. машин, в итоге даже небольшие заторы могут привести к многочасовым пробкам.

К серьёзным заторам могут привести в том числе проводимые на участках ремонтные работы. Так, ранее госкомпания приняла решение отремонтировать мост в Воронежской области: он находится на 548 километре трассы «Дон» и пересекает реку Хворостань. В «Автодоре» решили, что основные ремонтные работы для улучшения состояния конструктива моста должны быть проведены с мая до конца июля текущего года.

Теперь же в компании отчитались о том, что полностью открыли проезд по правому мосту на 548 километре. При этом сообщается, что мостовики закончили работы по полосам движения на правом инженерном сооружении досрочно. Поэтому и удалось пустить транспорт по мосту (полноценно в обе стороны) до пика курортного сезона.

Остальные работы будут завершены позже: мостовики вернутся по окончанию курортного сезона, окончательно ремонт будет закончен в октябре 2021 года. Отметим, пока на правой части конструкции моста через реку Хворостань шли работы, движение как в сторону Москвы, так и в направлении Краснодара шло только по левому сооружению. Причём в это время действовало ограничение скорости – не выше 50 км/ч.

Запланированный комплекс работ на мосту включает в себя ремонт балок пролётных строений и опор, замену опорных частей и деформационных швов. Кроме того, на мостовом полотне был уложен бетонный выравнивающий слой, устроена наливная гидроизоляция. Слои нижнего слоя покрытия выполнили из литой асфальтобетонной смеси, а верхний слой покрытия – из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Ещё мостовики заменили барьерное и перильное ограждения.

Позже будут продолжены работы по восстановлению конусов и водоотвода, также в планах у подрядчиков ремонт очистных сооружений. Помимо этого, бетонные поверхности балок пролётных строений и опор обработают специальными составами, чтобы защитить их от воздействия агрессивной среды.

Напомним, одной из важнейших реконструкций трассы М-4 «Дон» является строительство дальнего западного обхода Краснодара (ДЗОК). Объект планируется сдать в эксплуатацию в конце 2023 года, его протяжённость составит 52 километра. Этот участок пройдёт у станицы Марьянской, обойдет хутор Копанской, станицы Нововеличковскую и Новотитаровскую и выйдет на 1304-м км трассы М-4 «Дон». Отрезок позволит сократить время в пути до Черноморского побережья.

Россия авто и общество дороги

 

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