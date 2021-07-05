На платной трассе М-4 продолжается реконструкция: идёт строительство обхода Краснодара

Трасса М-4 «Дон» находится в доверительном управлении госкомпании «Автодор», за проезд по ней водителям нужно платить. Эта автодорога знакома многим российским автомобилистам, ведь с её помощью можно добраться до курортов черноморского побережья, при этом она весьма загружена: в пиковые месяцы среднесуточный трафик здесь равен примерно 70-80 тыс. машин, в итоге даже небольшие заторы могут привести к многочасовым пробкам. С целью избавления трассы от проблемных мест, «Автодор» проводит реконструкции и строит новые участки дороги, как правило, это обходы крупных населённых пунктов.



На сегодняшний день дорожники продолжают работать над возведением дальнего западного обхода Краснодара (ДЗОК). Строительство этого участка автодороги в Краснодарском крае стартовало в декабре 2020 года. Когда объект будет полностью сдан в эксплуатацию, его протяжённость составит 52 километра. Напомним, маршрут пройдёт у станицы Марьянской, обойдет хутор Копанской, Нововеличковскую и Новотитаровскую станицы, затем выйдет на 1304-ом километре автодороги М-4.

У итоговой дороги, которая станет новым обходом Краснодара, ширина проезжей части будет равна 15 метрам, а разделительной полосы – 3,7 метра. На всей протяжённости новой магистрали обустроят освещение, так что ехать по новой скоростной трассе будет безопасно в любое время суток.



Сейчас на объекте проходят работы по устройству земляного полотна: дорожники отсыпали более миллиона кубометров песка на участке протяжённостью свыше 20 километров. На участке продолжается укладка асфальтобетона: готово 3,8 км верхнего слоя основания толщиной 16 см.

Известно, что в общей сложности на объекте уложат три слоя асфальтобетона. Первый слой будет толщиной 16 см, второй – 8 см, а третий слой (так называемый «слой износа») – будет толщиной 4 см. На участке возведения дальнего западного обхода Краснодара сейчас одновременно трудится 350 человек и 150 единиц дорожно-строительной техники.



В ходе строительства нового участка в общей сложности будет построено 24 искусственных сооружения, в их числе четыре моста – через реки Понура, Кочеты, Салы и Магистральный канал; а также девять путепроводов на развязках и через внутреннюю сеть дорог. Помимо этого, Кроме того, строители возведут три транспортных развязки с дорогами регионального значения: «Краснодар – Ейск», «Краснодар – Тамань» и «Краснодар – Темрюк».

Строительство дальнего западного обхода Краснодара будет завершено к концу 2023 года. Эта дорога «заберёт» транзитный трафик, который на сегодняшний день движется по существующему участку трассы «Дон», проходящему в черте Краснодара. Новый отрезок в том числе позволит сократить время в пути для тех водителей, которые движутся в направлении черноморских курортов Северного Кавказа. По подсчётам, в пик курортного сезона по Восточному обходу проходит около 80 тыс. автомобилей ежедневно. Новая дорога должна его разгрузить.

