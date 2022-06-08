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  • Дорога к морю: на участке платной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области завершается ремонт

Дорога к морю: на участке платной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области завершается ремонт

08.06.2022 134 0 0

Ремонтные работы заканчивают в ускоренном темпе, чтобы успеть пустить движение в полном объёме к середине текущего месяца.

 

М-4 «Дон» – это одна из платных трасс, находящихся в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Дорога знакома многим жителям РФ, ведь маршрут ведёт к местным курортам, расположенным на побережье Чёрного моря. Вероятно, в течение ближайшего сезона доля тех, кто выберет путешествие до этих мест отдыха на личном или арендованном автомобиле, станет больше, так как запрет на полёты в некоторые города на юго-западе страны по-прежнему сохраняется.

В Автодоре решили, что участку платной трассы М-4, проходящему на территории Ростовской области, требуется ремонт дорожного полотна. Как отметили в госкомпании, работы были проведены «в рекордно короткие сроки, буквально за полтора месяца». На сегодняшний день дорожники уже уложили более 500 тыс. тонн асфальтобетона.

Сейчас процесс находится на завершающем этапе: работники уже приступили к нанесению дорожной разметки. По плану, движение по всей протяжённости 108- километрового отрезка платной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области будет открыто уже в конце текущей недели.

Напомним, в регионе одновременно продолжается строительство нового участка платной автодороги – это обход Ростова-на-Дону (также известен как «обход Аксая»). Совокупная протяжённость этого четырёхполосного отрезка трассы составит 35,5 км. Он будет включать в себя три транспортных развязки, восемь путепроводов, а также пять мостов, один из них пройдёт через реку Дон.

Недавно сообщалось о том, что строительство этого мостового перехода продолжается: идут работы по надвижке пролётного строения. Согласно плану, мостовики намерены соединить два берега до конца текущего года. На сегодняшний день с правого берега уже закончено строительство опор, завершён монтаж металлоконструкций ряда пролётных строений, продолжается устройство плиты проезжей части. Протяжённость моста через реку Дон составит 1901,34 метра.

В Автодоре предполагают, что после запуска движения по новому обходу Ростова-на-Дону большая часть транзитного трафика будет перенаправлена с нынешнего участка трассы М-4, который проходит через Аксай, на новый отрезок пути. Ожидается, что это позволит водителям сократить время в пути к Черноморскому побережью почти на два часа.

Кроме того, работы идут и на других участках платной трассы «Дон». К примеру, новая развязка появится на 1504 километре автодороги, недалеко от Геленджика. Речь идёт об отрезке пути от посёлка Светлый до улицы Луначарского (здесь пройдёт основной ход автодороги М-4). Протяжённость транспортного узла составит 3,5 км.

Россия авто и общество дороги

 

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