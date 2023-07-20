Дорого и дотошно: образцовый рестомод от Velocity на базе классического Ford Mustang

Мастерская Velocity Restorations из американского штата Флорида начала принимать заказы на рестомод Velocity Signature Series Ford Mustang Fastback, в котором бережно сохранённый оригинальный стиль классического Мустанга сочетается с современной технической начинкой.

США — родина рестомодинга, осовремененных классических Мустангов здесь пруд пруди, но найти образец, который по стилю максимально точно соответствовал бы оригинальной модели, совсем непросто: как правило, тюнеры сильно меняют внешность спорктара и особенно салон, в который ставят современную электронную «требуху» — выглядит всё это зачастую довольно безвкусно.

У специалистов из Velocity Restorations совсем другой подход: их основой профиль — это именно реставрация, но по желанию клиентов мастерская предлагает и технический апгрейд. Velocity Restorations специализируется в основном на классических внедорожниках Ford Bronco и пикапах Ford F-Series, а недавно занялась Мустангами первого поколения и запустила проект Signature Series. Пока построен единственный экземпляр, представленный на фотографиях, но желающие уже могут заказать себе точно такую же машину и получить её ближайшей осенью.



За основу рестомода берётся более-менее живой Ford Mustang в кузове фастбек 1967-1968 модельных годов, он полностью разбирается, кузов проходит тщательную реставрацию, а затем получает новую техническую начинку. Стоковый двигатель уступает место современному 5,0-литровому атмосферному V8 Coyote, выдающему 466 л.с. и 569 Нм, в пару ему ставится современный 10-ступенчатый фордовский «автомат» (в качестве альтернативы предлагается 6-ступенчатая «механика»). В комплекте с новым силовым агрегатом идёт новая система выхлопа из нержавеющей стали с глушителями Borla.



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Стандартная подвеска заменяется на шасси от Roadster Shop с новой независимой передней подвеской, передним стабилизатором поперечной устойчивости, новой четырёхрычажной задней подвеской, новым задним мостом, регулируемыми амортизационными стойками Fox и реечным рулевым механизмом. 17-дюймовые кованые колёса классического дизайна обуты в современные покрышки Continental ExtremeContact Sport 02 размерности 255/45 ZR 17. Тормоза, разумеется, тоже новые — 280-миллиметровые диски Baer с четырёхпоршневыми суппортами «по кругу». За доплату можно установить углепластиковый коленвал вместо алюминиевого, более спортивную подвеску и 18-дюймовые колёса с шинами разной ширины спереди и сзади.



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Кузов, как мы уже сказали выше, практически полностью сохраняет первозданный вид, но в фарах и фонарях — светодиодные лампы, а в капот добавлены вентиляционные прорези. Внутри сохранена оригинальная приборная панель, установлены стилизованные под старину кресла Procar, блок управления микроклиматом Dakota и аудиостистема Retrosound Classic с четырьмя громкоговорителями Focal и сабвуфером. Обвивка дверных карт и потолка полностью новая, есть электрические стеклоподъёмники, ручки управления ими стилизованы под «вёсла». Рулевая колонка — регулируемая. Новый центральный тоннель снабжён подстаканниками и USB-портами.



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Минимальная цена Velocity Signature Series Ford Mustang Fastback — 299 000 долларов, за счёт опций можно легко накинуть ещё «сотку». Демо-образец на фотографиях, например, был продан за 379 000 долларов.

