Дорогу правому рулю: мораторий на установку «тревожной кнопки» для ввозимых машин продлят

В России с января 2017 года действует норма, согласно которой все автомобили, которые выпускаются в обращение на территории России, должны быть оборудованы приборами «ЭРА-Глонасс». Но из этого правила в итоге решили сделать исключение: в 2018-ом стартовала временная мера, предназначенная для импорта машин жителями Дальневосточного федерального округа (ДФО). И мы ещё раз убеждаемся в том, что нет ничего более постоянного, чем временное.



Напомним, на жителей Дальнего Востока распространяется упрощённая схема ввоза одного автомобиля (легкового или грузового массой до 3,5 тонны) в год для личных нужд без обязательной установки системы экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях (речь идёт об устройстве ЭРА-Глонасс – прибор позволяет вызвать помощь через оператора, к примеру, в случае ДТП и автоматически передаёт данные GPS).

С 2018 года временную меру продлевали уже несколько раз. А теперь стало известно о том, что решение по-прежнему не найдено, так что власти, скорее всего, снова поддержат нынешнюю схему ввоза машин на Дальнем Востоке. Об этом предложении рассказал временно исполняющий обязанности губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Как сообщает ТАСС, этот вопрос уже обсуждался с премьер-министром РФ Михаилом Мишутиным, и тот поддержал пролонгацию ныне действующего режима с ввозом автомобилей в ДФО.



﻿О том, что правительство поддержит решение о продлении временной меры, агентству рассказал полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он отметил, что жители ДФО смогут и в следующем году без проблем ввозить подержанные праворульные автомобили для личного пользования (то есть все условия сохраняются). Так что беспокоиться им не придётся вплоть до декабря 2022 года. Далее нынешний мораторий либо снова продлят, либо сделают его постоянным, либо найдут некое альтернативное решение (о подобных изысканиях информации пока нет).



Решение продлить действующую временную схему ввоза «праворулек» объясняется тем, что установка устройства системы реагирования в чрезвычайных ситуациях приведет к увеличению цены машины, а значит, создаст дополнительный финансовый барьер для автомобилистов Дальнего Востока. Не стоит исключать и того, что власти боятся повторения очередей на ввозе, когда покупатели просто не могли зарегистрировать свои ТС из-за того, что не имели возможности установить прибор «ЭРА-Глонасс», так как спрос на соответствующие услуги в разы превышал предложение.

Напомним, в состав округа входят: Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, а также Бурятия, Якутия, Чукотский АО и Еврейская АО. На момент начала прошлого года в России в общей сложности насчитывалось порядка 3,2 млн автомобилей с правым рулём, то есть их доля была равна примерно 5% от всего автопарка страны. Правда, в регионах ДФО этот процент гораздо больше и в ряде случаев превышает 50%.

