Дорогу в Приморском крае не могут достроить уже 14 лет. У Счётной палаты появились вопросы

Пока что для движения открыты отдельные участки трассы, которая строится уже 14 лет. Она необходима для обхода ряда населённых пунктов в регионе.

Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный началось ещё в 2009 году. Эта трасса необходима в том числе для того, чтобы связать транспортные коридоры с Китаем и местными портами. На сегодняшний день открыты отдельные участки этого пути, в том числе обход города Артема. Счётная палата РФ провела проверку строительства и обнародовала её результаты.

Как сообщает «Коммерсант», аудит был проведён в отношении использования денежных средств, выделенных на строительство трассы в Приморском крае в 2022 году. В частности, под проверку попал участок дороги с 18-го по 40-й км, он проходит от Владивостока до Находки. В прошлом году на этот отрезок пути было выделено 6 млрд рублей, из них 5 млрд рублей – из федерального бюджета. В СП недовольны тем, что работы на объекте идут с отставанием от графиков, причём с весьма значительным.



По словам аудитора Валерия Богомолова, изначально планировалось, что строительство будет завершено в декабре 2020 года, позже его перенесли на конец 2021 года, затем – ещё на один год, но и в конце 2022-го дорога так и не была построена. Он отметил, что «по отдельным мероприятиям отставание от графика составляет от 1 до 14 месяцев». Теперь предполагаемый срок сдачи объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год, так как требуется корректировка проектно-сметной документации.

Согласно отчёту Счётной палаты, техническая готовность будущего участка за прошлый год увеличилась лишь на 0,2%. При этом, на тех отрезках, где асфальт уже имеется, были выявлены проблемы с ровностью покрытия. Конечно же, за прошедшие восемь лет увеличилась стоимость работ на новой трассе: показатель вырос почти вдвое – с изначальной суммы в размере 20,6 млрд до 40,1 млрд рублей.



В минтрансе Приморского края рассказали о том, что в 2021 году по маршруту трассы были выявлены «опасные оползневые явления, повлекшие просадку земляного полотна и смещение конструктивных элементов мостовых сооружений». По этой причине были приостановлены работы на четырёх участках протяженностью от 200 до 500 метров. Правда, согласно документам СП, в проблеме стоит винить «некачественно выполненные инженерно-геологические изыскания».

В ведомстве отметили, что прошедшая корректировку проектная документация по разработанным мероприятиям сейчас направлена на государственную экспертизу. Предполагается, что в июле 2023 года «в тестовом режиме» в эксплуатацию сдадут ещё несколько участков, их совокупная протяжённость – 12,6 км. После окончания экспертиз должны начаться работы на оставшихся частях новой дороги.



Пока что не ясно, какая судьба ждёт следующий участок трассы – с 43-го по 146-й км. По мнению СП, стоимость строительства слишком высока (по прошлогодним расчётам – 236,5 млрд рублей). Вместо этого, аудиторы считают более перспективной реконструкцию действующей региональной трассы А-188: она соединяет город Артем и порт Восточный. Этот вариант обойдётся на 70,4 млрд рублей дешевле, его пока обсуждают в Министерстве транспорта РФ, Росавтодоре и минтрансе Приморского края.