Дорожников заставят чаще убирать мусор с трасс и ухаживать за деревьями

Разработан новый ГОСТ по содержанию автодорог. Его Росавтодор заказал Научно-исследовательскому и проектному институту территориального развития и транспортной инфраструктуры.

Проект нового государственного стандарта впервые установит периодичность проведения работ по содержанию автодорог и искусственных сооружений. Отметим, эти нормы не будут распространяться на городские улицы. Сейчас эту роль выполняет приказ Минтранса от 2007 года, однако, под его действие попадают только федеральные трассы. И в Росавтодоре считают, что нынешний документ устарел.

Согласно действующим нормам, уборка автодорог должна проводиться от 15 до 32 раз в год, количество зависит от территории, где расположена трасса. Речь идёт об очистке разделительных полос, обочин, откосов и участков под мостами от мусора и посторонних предметов. По новому ГОСТу предлагается вдвое чаще (от 30 до 64 раз в год) чистить подъезды к столицам регионов, аэропортам, а также дороги в курортных зонах.

Если на сегодняшний день пыль и грязь с проезжей части убирают 10-18 раз в год, то новый документ предлагает делать это 30-54 раза в год (в случае подъездных дорог). Как отмечает «Коммерсант», впервые появятся требования к периодичности обслуживания обзорных видеокамер: очищать их нужно не реже 5-9 раз в год. То же относится и к обслуживанию пунктов взимания платы (ПВП, используются на платных трассах) и пунктов весогабаритного контроля, датчики которых придётся чистить каждый месяц.

Помимо этого, в первый раз нормы коснутся озеленения придорожных зон. Так, согласно новым требованиям, кустарники нужно поливать от 2 до 4 раз в год, а деревья – от 2 до 15 раз в год («разбег» большой, потому что частота зависит от типа и возраста растения). Также треть насаждений нужно ежегодно подпитывать удобрениями, а почву – мульчировать (мульча – это смесь из древесной коры и листьев, которая помогает бороться с сорняками и дольше сохраняет влагу в земле).

Госстандарт обяжет содержать согласно новой схеме те автодороги, по которым проезжает от 2 тыс. до 7 тыс. машин в сутки. Если интенсивность движения меньше, то ГОСТ позволяет сократить число уборок трассы. Если же транспортный поток больше, то наоборот придётся чистить дороги чаще. Например, если по подъездной дороге к мегаполису в сутки проезжает более 100 тыс. автомобилей, то мусор нужно будет убирать 128 раз в год (то есть раз в 2-3 дня).

В Росстандарте отметили, что новый ГОСТ скорее всего утвердят в конце 2019 года, а в силу он вступит в 2020 году. Напомним, в мае 2017-го начали действовать поправки к КоАП, которые увеличили максимальный штраф для дорожников, виновных в нарушении содержания трасс, до 500 тыс. рублей.

Осенью прошлого года Kolesa.ru рассказывал о том, что дорожников заставили убирать снег по ГОСТу. Согласно документу, который стал обязательным к применению, например, рыхлый и талый снег с проезжей части нужно убирать за 3-12 часов (в зависимости от категории дороги). Отсчёт времени при этом следует начинать с момента окончания снегопада. Если же на проезжей части образовалась так называемая «зимняя скользкость», то от неё требуется избавиться за 4-12 часов.