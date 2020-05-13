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Дорожные камеры начнут использовать для выявления ещё одного нарушения ПДД

13.05.2020 196 0 0

Страховщики готовы использовать новую систему по выявлению водителей без цифровых пропусков для поиска тех, кто ездит без ОСАГО.

 

Чтобы следить за нарушителями режима самоизоляции в столице РФ и в Подмосковье ЦОДД и УГИБДД по Москве решили использовать систему «Карантин». Принцип её действия следующий: инспектор ДПС подключается к дорожным камерам с помощью смартфона, при этом сам он находится в нескольких сотнях метров от комплекса фиксации нарушений ПДД. Когда под камерой проезжает машина без цифрового пропуска, сотруднику ГИБДД приходит оповещение, и он может успеть её остановить. Предполагается, что по этой же схеме в скором будущем начнут наказывать автомобилистов без «автогражданки».

О соответствующих планах сегодня, 13 мая, заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. По его словам, уже сейчас информационная база союза готова к проверкам наличия полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер. Тестовый «прогон» этой системы был проведён в российской столице совместно с МВД и ЦОДД. Судя по результатам этих испытаний, у базы данных страховщиков весьма «высокий уровень чистоты». При этом на 1 июня 2020-го намечено масштабное обновление информационной системы, так что сведения по водителям без полисов, вероятно, будут ещё точнее.

По примерным подсчётам РСА, на сегодняшний день на российских дорогах находится около 2-3 млн машин, у водителей которых нет действующего полиса ОСАГО. Это нарушение ПДД карается штрафом в размере 800 рублей (400 рублей, если успеть заплатить в 20-дневный период с момента вынесения постановления). Иного наказания для рецидивистов не предусмотрено. Ранее власти предлагали увеличить размер взыскания до 2 тыс. и даже 5 тыс. рублей, объясняя это тем, что сейчас автомобилистам дешевле заплатить штраф, чем покупать страховку.

Напомним, страховщики и ГИБДД уже давно хотят начать ловить водителей без ОСАГО с помощью камер. Однако раньше речь шла о том, чтобы таким собственникам машин приходили «письма счастья» (по аналогии с превышением скорости, это самое частое нарушение ПДД, которое ловят комплексы фиксации). Предполагалось, что такая схема начнёт работать по всей стране уже этой весной. Законодатели и страховщики только решали вопрос о том, сколько раз в день можно выписывать автовладельцам без «автогражданки» соответствующие штрафы.

Однако чем больше нарушений ПДД фиксируют камеры, тем нужнее становится онлайн-сервис по обжалованию ошибочных штрафов. Сейчас подобной удобной системы нет: желающим оспорить незаконное наказание приходится либо ехать в подразделение ГИБДД, отправившее постановление, либо посылать туда письмо обычной почтой. Ожидается, что сервис в скором времени всё-таки появится, доступ к нему будет через сайт госуслуг.

Для работы системы по выявлению водителей без цифровых пропусков ЦОДД передал инспекторам ДПС в Москве 800 смартфонов с установленным мобильным приложением «Карантин». С помощью этого сервиса сотрудники ГИБДД остановили 3,7 тыс. нарушителей. Ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса в столице действуют с середины апреля.

В скором времени ОСАГО смогут купить даже те, кто из-за мер по борьбе с инфекцией не может отправить машину на техосмотр. Дело в том, что Госдума приняла в трёх чтениях законопроект, разрешающий временно оформлять клиентам страховку без диагностической карты (правда, после снятия ограничений документ всё-таки придётся донести в течение месяца). Также поправки вводят новый коэффициент, который сделает страховку дороже для злостных нарушителей ПДД.

авто и общество ПДД законы

 

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