коронавирус ×
  • Поправки в «автогражданку»: ОСАГО без техосмотра и подорожание полисов для нарушителей ПДД

Поправки в «автогражданку»: ОСАГО без техосмотра и подорожание полисов для нарушителей ПДД

13.05.2020 280 0 0

Изменения связаны как с реформой водительского сегмента страхования, так и с условиями работы во время пандемии коронавируса.

 

Российские власти совместно со страховщиками не один год занимаются изменением системы обязательного страхования автомобилистов. Уже давно назрела очередная порция поправок, которая представляет собой «облегчённый» вариант очередного этапа реформы ОСАГО. Госдума рассмотрела и одобрила предлагаемые изменения во втором и основном чтении. Также депутатам пришлась по душе так называемая «антикризисная» добавка к этому документу.

Одобренные поправки включают в себя депутатский законопроект, предполагающий введение нового коэффициента в систему расчёта цены полиса. Он будет зависеть от количества числящихся за клиентом нарушений ПДД. В итоге страховка окажется дороже для тех водителей, которых регулярно ловят на игнорировании правил поведения на дороге. 

Известно, что повышающий коэффициент будет использоваться для тех автомобилистов, которых неоднократно ловили на таких нарушениях ПДД, как проезд на красный сигнал светофора (или запрещающий жест регулировщика), выезд на встречную полосу, управление ТС в состоянии опьянения, а также превышение установленного на участке скоростного лимита более, чем на 60 км/ч.

Важно, что страховщики будут принимать решение о надбавке только в том случае, если все нарушения будут зафиксированы инспекторами ДПС вручную. То есть показания дорожных камер, даже в случае проезда на «красный» и превышения скорости, учитываться при расчёте цены ОСАГО не должны.

Большинство штрафов нарушителям ПДД в РФ выписывают дорожные камеры. Так что повышение цены страховки после вступления в силу поправок затронет не более 5-10% водителей. Страховщики предполагают, что введение нового коэффициента не приведёт к увеличению сборов за ОСАГО, а только позволит перераспределить финансовую нагрузку с водителей, соблюдающих ПДД, на злостных нарушителей.

Другая часть поправок, одобренных Госдумой, является так называемой «антикризисной». Изменения предполагают временное разрешение на оформление полисов ОСАГО без действующей диагностической карты (этот документ выдаётся после прохождения техосмотра). Пока что ожидается, что такой порядок будет действовать до 30 сентября 2020-го. Но при этом у правительства РФ есть право продлить срок (максимум – ещё на 90 дней).

В документе указано, что по окончанию действия ограничений, вызванных мерами по борьбе с распространением коронавируса, автовладельцы, купившие ОСАГО без техосмотра, должны будут в течение месяца отправить машину на проверку и предъявить своему страховщику диагностическую карту. По мнению главы Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, эта поправка позволит собственникам автомобилей не делать вынужденный перерыв в «автогражданке». Напомним, с предложением по временной продаже обязательной автостраховки без ТО ещё в начале апреля текущего года выступал ЦБ.

Россия авто и общество техосмотр законы коронавирус

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Готовим автомобиль к летнему сезону в условиях самоизоляции Пандемия не остановила наступление дачного сезона. По данным Авито Недвижимости в апреле 2020 года в сравнении с апрелем прошлого года спрос на аренду дач вырос в 2 раза, домов – на 22%. Авт... 63 0 3 13.05.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Subaru Forester III Покупка Форестера – поступок более эмоциональный, чем рациональный. Тут на роль первого плана выходят чувства, эмоции, собственное мировоззрение и всё такое остальное, мало связанное с деяте... 3858 1 1 12.05.2020
Статьи / Авто недели Отказаться от мощности: стоит ли покупать Peugeot 207 за 300 тысяч рублей Пару месяцев назад мы рассуждали о покупке компактного недорогого хэтчбека на примере Opel Corsa D и выяснили, что они все же бывают не только с роботом, но и с автоматом. Однако 10-15 лет... 1081 6 2 12.05.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 44168 13 0 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 40918 8 0 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Бес в ребро: опыт владения Cadillac Fleetwood 1994 года В те годы, когда весь мир уже привык к компактным, легким и экономичным машинам с ведущей передней осью, Кадиллак внезапно выпустил совершенно нехарактерный для трендов автопрома 90-х годов... 29788 18 0 03.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
81 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
Больше