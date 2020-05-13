Поправки в «автогражданку»: ОСАГО без техосмотра и подорожание полисов для нарушителей ПДД

Изменения связаны как с реформой водительского сегмента страхования, так и с условиями работы во время пандемии коронавируса.

Российские власти совместно со страховщиками не один год занимаются изменением системы обязательного страхования автомобилистов. Уже давно назрела очередная порция поправок, которая представляет собой «облегчённый» вариант очередного этапа реформы ОСАГО. Госдума рассмотрела и одобрила предлагаемые изменения во втором и основном чтении. Также депутатам пришлась по душе так называемая «антикризисная» добавка к этому документу.



Одобренные поправки включают в себя депутатский законопроект, предполагающий введение нового коэффициента в систему расчёта цены полиса. Он будет зависеть от количества числящихся за клиентом нарушений ПДД. В итоге страховка окажется дороже для тех водителей, которых регулярно ловят на игнорировании правил поведения на дороге.

Известно, что повышающий коэффициент будет использоваться для тех автомобилистов, которых неоднократно ловили на таких нарушениях ПДД, как проезд на красный сигнал светофора (или запрещающий жест регулировщика), выезд на встречную полосу, управление ТС в состоянии опьянения, а также превышение установленного на участке скоростного лимита более, чем на 60 км/ч.



Важно, что страховщики будут принимать решение о надбавке только в том случае, если все нарушения будут зафиксированы инспекторами ДПС вручную. То есть показания дорожных камер, даже в случае проезда на «красный» и превышения скорости, учитываться при расчёте цены ОСАГО не должны.

Большинство штрафов нарушителям ПДД в РФ выписывают дорожные камеры. Так что повышение цены страховки после вступления в силу поправок затронет не более 5-10% водителей. Страховщики предполагают, что введение нового коэффициента не приведёт к увеличению сборов за ОСАГО, а только позволит перераспределить финансовую нагрузку с водителей, соблюдающих ПДД, на злостных нарушителей.



Другая часть поправок, одобренных Госдумой, является так называемой «антикризисной». Изменения предполагают временное разрешение на оформление полисов ОСАГО без действующей диагностической карты (этот документ выдаётся после прохождения техосмотра). Пока что ожидается, что такой порядок будет действовать до 30 сентября 2020-го. Но при этом у правительства РФ есть право продлить срок (максимум – ещё на 90 дней).

В документе указано, что по окончанию действия ограничений, вызванных мерами по борьбе с распространением коронавируса, автовладельцы, купившие ОСАГО без техосмотра, должны будут в течение месяца отправить машину на проверку и предъявить своему страховщику диагностическую карту. По мнению главы Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, эта поправка позволит собственникам автомобилей не делать вынужденный перерыв в «автогражданке». Напомним, с предложением по временной продаже обязательной автостраховки без ТО ещё в начале апреля текущего года выступал ЦБ.

