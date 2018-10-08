Почти треть комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения снимут, но только для того, чтобы перевесить по новым адресам.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве намеревается заключить контракт с компанией, которая перевесит камеры на новые места. Предположительно это позволит «повысить эффективность контроля за дорожным движением и снизить аварийность». Тендер, объявленный ЦОДД, завершился на первой неделе октября. Он заинтересовал лишь две компании (информация о том, какие именно, пока не раскрывается).

Цена вопроса сначала составляла 171 млн. рублей, однако в ходе конкурса снизилась до 167-168 млн. рублей. За эти деньги подрядчик будет обязан до конца 2019 года демонтировать 530 стационарных комплексов и установить их в новых местах. Это затронет те камеры, которые уже выполнили свою функцию (то есть на участках, попадающих в их поле зрения, уже снизилась аварийность и количество нарушений ПДД).

Новые адреса для камер выберет ГИБДД: ими должны стать очаги аварийности и участки с большим количеством нарушений ПДД. Сейчас в столице РФ в общей сложности работает примерно 1,5 тыс. стационарных дорожных комплексов. Причём зрительно их количество увеличится, так как на 50 участках на месте демонтированного прибора будет установлен муляж: он способен снимать видео и распознавать номера, но не измеряет скорость, а значит, с его помощью нельзя выписать штраф.

По сведениям «Коммерсанта», с помощью системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД в 2017 году в столице РФ было вынесено около 25 млн. штрафных постановлений. Их сумма составила 17 млрд. рублей, что меньше 1% от общего объёма доходов бюджета Москвы.

Согласно предположениям эксперта по системам фото- и видеофиксации Григория Шухмана, большая часть водителей столицы скорее всего не заметят того, что камеры исчезли с привычных мест. Многие продолжат по привычке ездить в спокойном скоростном режиме без нарушений, к тому же набору скорости не способствуют пробки и заторы на столичных дорогах.

В середине августа 2018 года Kolesa.ru сообщал о том, что количество камер на российских дорогах вырастет в два раза к началу 2025 года. Сейчас в стране насчитывается порядка 9 тыс. комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Помимо этого к 2019 году Минтранс обещал разработать методику динамического перераспределения мест размещения камер (она будет предназначена для РФ в целом).