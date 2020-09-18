Дорожных камер больше пока не станет: закупками заинтересовались «антимонопольщики»

Абсолютное большинство штрафов за нарушения правил дорожного движения в России сейчас выписывают по фото и видео с камер. Особенно это касается Москвы, где количество стационарных приборов на данный момент превышает 2,6 тыс. При этом в конце лета 2020-го были объявлены тендеры по аренде дополнительных комплексов фиксации нарушений ПДД. Общая сумма по этим заявкам составила около 6 млрд рублей. Однако в эти планы вмешалась ФАС (Федеральная антимонопольная служба).



Как сообщает «Коммерсант», пока что «антимонопольщики» приостановили процедуру выбора поставщика по тендерам, которые объявил столичный ЦОДД (Центр организации дорожного движения). Судя по сайту госзакупок, московские власти намерены взять в аренду 865 новых комплексов фиксации нарушений ПДД, для этого создано два контракта – один на 1,05 млрд, второй – на 4,9 млрд рублей. Установка новых устройств намечена на 2021 год.

В итоге на обе заявки откликнулась лишь одна компания – «Строй инвест проект» (является производителем камер «Стрелка», а также ограждений, дорожных знаков и информационных табло). Она уже не первый год сотрудничает с ЦОДД: к примеру, в 2015-ом заключила контракт на 700 млн рублей по обслуживанию камер, годом позже выиграла в конкурсе на 586,5 млн рублей (аренда сотни камер), а в 2018 году получила 809 млн рублей за сдачу в аренду 140 мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД.



Получить и новые контракты с ЦОДД компании «Строй инвест проект» на этот раз помешало самарское ООО «Эффективные технологии»: его представители подали жалобу в ФАС на оба объявленных в конце августа тендера, так что процедуру определения поставщика услуг пришлось приостановить. В самарской фирме оказались недовольны тем, что требования к оборудованию в конкурсах слишком строги и детализированы. Из-за этого круг потенциальных участников тендера становится очень узким, считает генеральный директор компании Семён Антонов. Он заявил, что это нарушает закон о контрактной системе.

В своём обращении он пояснил, что в техзадании ЦОДД нужно описать «функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара», а не конструкцию камеры (выдержка из тендера – объектив с форматом 1,69 см, диафрагмой F1.4) или требования к материнской плате и кабелю.



Помимо этого, в жалобе указано, что в ЦОДД хотят получить комплексы, которые способны фиксировать разговор водителя за рулём по телефону. Но по утверждению Семёна Антонова, сейчас не существует камеры с таким функционалом. При этом ГИБДД ещё весной планировала начать в столице тесты соответствующей технологии (известно, что в испытаниях должно было участвовать новое устройство «Строй инвест проекта»).

Между тем, не всегда штрафы с камер выписываются на законных основаниях. Бывает так, что комплексы фиксации дают сбой, а в итоге автовладельцам приходится долго (и не всегда успешно) доказывать, что нарушения не было. Летом текущего года стало известно об инициативе Общероссийского народного фронта, согласно которой за незаконные штрафы водителям нужно выплачивать по 20 тыс. рублей из бюджета (эти деньги должны возвращаться в казну в виде штрафов с должностных лиц, допустивших ошибочное «письмо счастья».

