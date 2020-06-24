Против «камерного» произвола: за незаконные штрафы водителям выплатят по 20 тысяч рублей.

Редакцию КоАП планируют изменить, об этом мы сообщали в начале 2020 года. Подготовкой обновлённой версии занимается Минюст. Напомним, первый вариант поправок предполагал значительное повышение штрафов за нарушения ПДД, из-за чего его серьёзно раскритиковали и автосообщество, и власти, так что документ пришлось менять. В начале июня была представлена и отправлена на общественное обсуждение очередная новая версия. Правки в будущий КоАП можно вносить до августа 2020-го. Теперь «подоспели» новые предложения от ОНФ, причём часть из них обрадует многих автомобилистов.



Одним из них может стать поправка, предполагающая компенсацию в размере 20 тыс. рублей водителю за каждый незаконно выписанный штраф (включая 500-рублевое взыскание, выписанное камерой за минимальное превышение скорости). Предполагается, что возмещение будет производиться из местного бюджета. При этом на должностное лицо, вынесшее постановление (инспектора ГИБДД, сотрудников ЦОДД и ЦАФАП), наложат штраф в размере тех же 20 тыс. рублей, которые направятся в бюджет. По словам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, на которого ссылается «Коммерсант», такая сумма была выбрана неслучайно: это средний размер гонорара адвоката в суде (ведь автомобилистам, которые обжалуют незаконные штрафы, приходится прибегать к их услугам).

Ещё одну компенсацию из бюджета – на этот раз в размере 10 тыс. рублей – в ОНФ предлагают внести в КоАП для тех случаев, когда эвакуаторщики повреждают машину во время перемещения на штрафстоянку. Предполагается, что выплаты будут производиться в течение 30 дней.



Также есть пункт, ужесточающий наказание для дорожных служб, которые допустили нарушения во время ремонта. Сейчас ответственных сотрудников служб штрафуют за выявленные на 2 тыс. рублей, а в случае ДТП с пострадавшими – на 3 тыс. рублей. Предлагается увеличить размер взыскания до 10 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно.

Помимо этого в ОНФ предлагают устанавливать факт психотропного, наркотического (и иного, не связанного с употреблением алкоголя) опьянения по фактическому состоянию водителя, то есть согласно клинической картине – это значит, что окончательное решение должен принимать врач-нарколог. Эту поправку они объяснили тем, что нынешний кодекс позволяет наказывать автомобилистов даже при минимальном содержании веществ (к примеру, лекарственных препаратов) в организме. Отметим, этот пункт может не пройти антикоррупционную экспертизу.



В списке есть и предложения, ужесточающие наказание для водителей. Так, в ОНФ выступили за введение штрафа в размере 2,5 тыс. рублей за превышение скоростного лимита на 40-60 км/ч при движении в населённом пункте. А за каждое последующее нарушение наказание составит уже 5 тыс. рублей. При этом за превышение более, чем на 60 км/ч (опять же, в городе) предлагается штраф в размере 5 тыс. руб., либо лишение прав; для рецидивистов – взыскание 15 тыс. рублей или лишение на более долгий срок.



За езду без полиса ОСАГО инициаторы предлагают ввести санкцию в виде обязательной эвакуации автомобиля на штрафстоянку. Траты на оплату эвакуатора и стоянки станут серьёзной прибавкой к 800-рублёвому штрафу за отсутствие действующей страховки. Кроме того, в ОНФ предлагают наказывать взысканием в размере 30 тыс. рублей тех, кто сел за руль без водительского удостоверения (сейчас – от 5 до 15 тыс. рублей), а рецидивистов – либо обязательными работами на срок от 100 до 200 часов, либо арестом на срок до 15 суток (нынешнее наказание – штраф до 30 тыс. рублей или обязательные работы до 60 часов).

Также предлагается ввести в обновлённую редакцию КоАП РФ дифференцированное наказание за проезд на запрещающий сигнал светофора: к примеру, если водитель пересёк перекресток на «красный», то это нужно квалифицировать как «опасное нарушение» и взимать с автомобилиста 5 тыс. рублей. В случае, если водитель поворачивает направо при запрещающем сигнале, то штраф должен остаться нынешним (1 тыс. рублей), считают в ОНФ. При этом для вынесения постановления в обязательном порядке светофор должен быть работоспособен.



Инициаторы считают, что разным (в зависимости от обстоятельств) должно быть наказание за оставление места ДТП. На данный момент, суд имеет право наказать либо лишением прав, либо административным арестом, а в ОНФ выступают за введение варианта в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей для незначительных аварий (допустим, если автомобилист поцарапал чужой бампер во дворе).

Не забыли в Общероссийском народном фронте и о велосипедистах. Для них предлагается увеличить штраф за нарушение ПДД в нетрезвом состоянии – с 1-1,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. При этом наказание для трезвых велосипедистов за нарушение правил поведения на дороге предлагается оставить прежним (взыскание в размере 800 рублей).



ОНФ направит свои предложения в Минюст, где их обещали принять на рассмотрение. Отметим, ведомство занимается не только поправками в «обычный» КоАП, но и проектом отдельного процессуального КоАП (решение разделить нынешний документ на два отдельных было принято правительством РФ).

