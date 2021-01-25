Доступ на дороги: регистрацию «переделок» и самодельного транспорта хотят упростить

Это станет возможным в случае, если власти одобрят изменения в нынешние ГОСТы, или же согласятся на введение новых стандартов.

Российским автовладельцам сейчас весьма непросто зарегистрировать «переделанную» машину: процесс тратит нервы и деньги тех, кто решился перевести своё ТС на газ или же, к примеру, модернизировал тормоза. Ещё больше проблем у тех, кто создаёт автомобили для бездорожья и участия в различных шоу. Законодатели считают, что порядок регистрации такого транспорта и предоставление ему доступа на дороги следует сделать в разы проще.

По этой причине Росстандарт и ФГУП НАМИ занимаются разработкой ГОСТов, которые позволят легализовать «самоделки», созданные кастомайзерами, а также «переделки» от любителей тюнинга. Как сообщает «Коммерсант», новыми нормами на данный момент занимаются заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и директор Центра технической экспертизы ФГУП НАМИ Андрей Васильев.

Ожидается, что поправки Росстандарта и НАМИ создадут некие единые нормы для деятельности кастомайзеров и автотюнеров, занимающихся созданием автомобилей для движения по бездорожью, участию в шоу. На данный момент статистика по такому транспорту не ведётся, но, по сведениям издания, интерес к «самоделкам» и «переделкам» в стране есть. Известно, что сотрудники ГИБДД, встречая на дороге этот транспорт оформляют протокол по статье 12.5 КоАП (управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена), а также могут прекратить госрегистрацию.

В НАМИ планируют ввести такие поправки, которые дадут самодельному и серьёзно переделанному транспорту статус «объектов индивидуально-технического творчества». Для этого инициаторы намерены изменить правила оценки безопасности автомобилей с измененной конструкцией, а также методы проверки «единичных» ТС, помимо этого появится система классификации такого транспорта. Не исключено, что, в случае одобрения будут не только внесены изменения в действующие ГОСТы, но появятся новые.

Предполагается, что на основе этой методики ГИБДД уже будет решать, допускать ли конкретное транспортное средство на дороги общего пользования без ограничений или же с определёнными условиями. К примеру, их роль могут выполнить запрет на выезд на шоссе либор на передвижение в тёмное время суток и т.д. Кроме того, сотрудники ведомства могут полностью запретить выезд на дорожную сеть, в этом случае водителю будет разрешено передвигаться, к примеру, только по лесу.



Напомним, сейчас в РФ есть процедура для легализации «переделок»: она сложная, трудоёмкая и затратная (регулируется действующим с 2019 года регламентом МВД). Как правило, ей пользуются автовладельцы, которые переводят свой транспорт с бензина на природный газ. Также есть отдельная и ещё более проблемная процедура признания самодельной машины «единичным транспортным средством». Чаще всего такие проекты по-прежнему остаются вне закона и их практически невозможно продать.

По данным издания, в МВД предложения о поправках в ГОСТы, которые позволят упростить регистрацию «самоделок» и «переделок», не оценили. Упростить правила, скорее всего, не выйдет: они создавались в соответствии с нормами, действующими в Европе. Так что, вероятно, у создателей и владельцев такого транспорта всё также останутся проблемы с постановкой на учёт и эксплуатацией машин.

