Законы ×
  • Доступ на дороги: регистрацию «переделок» и самодельного транспорта хотят упростить

Доступ на дороги: регистрацию «переделок» и самодельного транспорта хотят упростить

25.01.2021 311 0 1

Это станет возможным в случае, если власти одобрят изменения в нынешние ГОСТы, или же согласятся на введение новых стандартов.

 

Российским автовладельцам сейчас весьма непросто зарегистрировать «переделанную» машину: процесс тратит нервы и деньги тех, кто решился перевести своё ТС на газ или же, к примеру, модернизировал тормоза. Ещё больше проблем у тех, кто создаёт автомобили для бездорожья и участия в различных шоу. Законодатели считают, что порядок регистрации такого транспорта и предоставление ему доступа на дороги следует сделать в разы проще.

По этой причине Росстандарт и ФГУП НАМИ занимаются разработкой ГОСТов, которые позволят легализовать «самоделки», созданные кастомайзерами, а также «переделки» от любителей тюнинга. Как сообщает «Коммерсант», новыми нормами на данный момент занимаются заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и директор Центра технической экспертизы ФГУП НАМИ Андрей Васильев.

Ожидается, что поправки Росстандарта и НАМИ создадут некие единые нормы для деятельности кастомайзеров и автотюнеров, занимающихся созданием автомобилей для движения по бездорожью, участию в шоу. На данный момент статистика по такому транспорту не ведётся, но, по сведениям издания, интерес к «самоделкам» и «переделкам» в стране есть. Известно, что сотрудники ГИБДД, встречая на дороге этот транспорт оформляют протокол по статье 12.5 КоАП (управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена), а также могут прекратить госрегистрацию.

В НАМИ планируют ввести такие поправки, которые дадут самодельному и серьёзно переделанному транспорту статус «объектов индивидуально-технического творчества». Для этого инициаторы намерены изменить правила оценки безопасности автомобилей с измененной конструкцией, а также методы проверки «единичных» ТС, помимо этого появится система классификации такого транспорта. Не исключено, что, в случае одобрения будут не только внесены изменения в действующие ГОСТы, но появятся новые.

Предполагается, что на основе этой методики ГИБДД уже будет решать, допускать ли конкретное транспортное средство на дороги общего пользования без ограничений или же с определёнными условиями. К примеру, их роль могут выполнить запрет на выезд на шоссе либор на передвижение в тёмное время суток и т.д. Кроме того, сотрудники ведомства могут полностью запретить выезд на дорожную сеть, в этом случае водителю будет разрешено передвигаться, к примеру, только по лесу.

Напомним, сейчас в РФ есть процедура для легализации «переделок»: она сложная, трудоёмкая и затратная (регулируется действующим с 2019 года регламентом МВД). Как правило, ей пользуются автовладельцы, которые переводят свой транспорт с бензина на природный газ. Также есть отдельная и ещё более проблемная процедура признания самодельной машины «единичным транспортным средством». Чаще всего такие проекты по-прежнему остаются вне закона и их практически невозможно продать.

По данным издания, в МВД предложения о поправках в ГОСТы, которые позволят упростить регистрацию «самоделок» и «переделок», не оценили. Упростить правила, скорее всего, не выйдет: они создавались в соответствии с нормами, действующими в Европе. Так что, вероятно, у создателей и владельцев такого транспорта всё также останутся проблемы с постановкой на учёт и эксплуатацией машин.

Россия авто и общество ГИБДД законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Эндоскопия мотора: что это такое, зачем нужно и как делается С развитием технологий покупка подержанного автомобиля становится чуть более простой задачей. О машине можно многое узнать по ее VIN еще до личной встречи, а диагностика перед покупкой давн... 468 0 1 25.01.2021
Статьи / История Чужой мотор, рекордная динамика и рыночный провал: мифы и факты о Lotus Omega Сегодня модным словом «коллаборация» принято обозначать совместную работу производителей из разных отраслей – например, дизайнеров одежды с автомобильными брендами. Однако и сами автопроизво... 3804 1 5 23.01.2021
Статьи / Авто с пробегом Hyundai Starex/H-1 A1 с пробегом: кузов жив, пока не сгнила рама, а электрика чинится на коленке Коммерческая техника в возрасте – это очень специфическая штука. Созданная для напряженной работы, она вовсе не предназначена для долгой жизни. Пять-десять лет на маршруте – и в руки дачника... 3780 0 6 22.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 178665 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 74362 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 66536 25 23 08.01.2021
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings