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  • Доступный городской кроссовер «под спорт»: первое изображение Hyundai Bayon N

Доступный городской кроссовер «под спорт»: первое изображение Hyundai Bayon N

09.03.2021 173 0 0

Пока что неизвестно, увидит ли такая модель свет. Если да, то конкуренцию на европейском рынке ему составит Ford Puma ST.

 

У бренда Hyundai на европейском рынке в последние годы наблюдались неплохие показатели: динамика была положительной с 2014 по 2019 годы. По итогам 2020-го результат заметно снизился – на 23,5% – до 418 536 экземпляров, правда, этот спад можно объяснить в том числе последствиями ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. В начале текущего месяца компания представила новый бюджетный кроссовер Bayon; не исключено, что в будущем у него появится версия с приставкой N.

На фото: Hyundai Bayon

Напомним, в основу кроссовера Bayon лёг хэтчбек Hyundai i20 последнего поколения. У автомобилей одинаковые колёсная база (2580 мм), интерьер, а также моторная гамма. Паркетник получил двухъярусную головную оптику: сверху – дневные ходовые огни, ниже – выполненные в виде «стрел» блоки основных фар. Также у него решётка радиатора с «плетёным» узором и вертикально расположенные задние фонари, соединённые через всю ширину кормы красной полосой.

Новый кроссовер корейской марки получил виртуальную приборную панель, мультимедийную систему с тачскрином диагональю либо 8, либо 10,25 дюйма, функцию беспроводной зарядки гаджетов и три USB-разъёма. В список оборудования входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, автоматического переключения света фар, удержания в полосе движения и мониторинг «слепых» зон.

На фото: салон Hyundai Bayon

У новинки может появиться версия с приставкой в виде литеры «N» к названию. Такие исполнения есть у нескольких моделей бренда, в том числе у «донора» кроссовера – хэтчбека Hyundai i20. Отметим, такие автомобили отличаются от «обычных» вариантов не только декором и шильдиками, но и «начинкой».

Пока что нет информации о том, как будет выглядеть Hyundai Bayon N, так что у художников есть возможность пофантазировать на эту тему. Этим воспользовался дизайнер испанского издания motor.es. Он использовал внешность недавно дебютировавшего автомобиля и добавил ему спортивные черты, характерные для моделей с литерой «N» в названии.

Рендер Hyundai Bayon N

Судя по рендеру, Bayon N получит пластиковый обвес по периметру кузова: он чёрного цвета, но с контрастными красными линиями. Кроме того, у такого автомобиля могут быть иные передний и задний бамперы, боковые юбки, задний диффузор и задний спойлер на крыше. А у радиаторной решётки будет иной, характерный для спорт-версий рисунок с соответствующим фирменным знаком.

Дизайн Hyundai Bayon N дополнили оригинальными колёсными дисками, за которыми видны красные тормозные суппорты. Ещё одна отличительная черта спортивного городского кроссовера – двухцветный кузов. Ещё одно важное изменение по сравнению с «обычным» Bayon – это полоса, которой соединены светодиодные фары (проходит под капотом). Предполагается, что если такой вариант всё-таки выйдет на рынок, ему придётся побороться за покупателей с Ford Puma ST.

На фото: Hyundai i20 N
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На фото: Hyundai i20 N
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Напомним, в гамме моторов предложенного европейцам Bayon есть бензиновые четырехцилиндровый «атмосферник» 1.2 MPI (84 л.с.) и «турботройка» 1.0 T-GDI (100 или 120 л.с.). Также «пятидверка» с литровым мотором может быть «мягким гибридом» (для 100-сильного варианта 48-вольтовая надстройка – опция, у 120-сильного она входит в состав изначально). При этом базовый двигатель работает в паре с пятискоростной «механикой», турбомотор без «довеска» сочетается с 6МКП или семиступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями, в то время как «мягкогибридным» версиям вместо обычной механической коробки положена «умная» 6iMT (с полностью электронным сцеплением без механического соединения; разрывает связь двигателя и трансмиссии, когда педаль газа не нажата).

Информации о том, какой будет «начинка» Bayon N (в случае, если проекту дадут «зелёный свет»), пока нет. Отметим, нынешний Hyundai i20 N оснащается бензиновой «турбочетвёркой» 1.6 T-GDI с системой изменения продолжительности открытия клапанов (Continuously Variable Valve Duration, CVVD). Отдача мотора – 204 л.с. и 275 Нм.

Hyundai запустит продажи нового кроссовера Bayon на старосветском рынке этой весной, цены пока не объявлены.

кроссовер новинки Hyundai Hyundai Bayon

 

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