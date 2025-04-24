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Дрифт-фестиваль Drift Expo Track Mode пройдет в ADM Raceway

24.04.2025 28 0 0

Дрифт-фестиваль Drift Expo Track Mode состоится в Комплексе технических видов спорта ADM Raceway аэродрома Мячково в Раменском 17-18 мая 2025 года.  

По уже сложившейся доброй традиции Мячково станет местом встречи для всех друзей и единомышленников, которые разделяют страсть к автомобилям. Две основные конфигурации трасс, как обычно, будут открыты для свободных заездов. Кроме того, в этом году устроители фестиваля приготовили приятный сюрприз – открытие легендарной третьей конфигурации для пилотов! Именно на ней будет проводиться традиционный кубок Drift Expo Cup, в котором смогут принять участие все желающие. 

В программе фестиваля Drift Expo Track Mode гостей ожидают заезды на радиоуправляемых машинках, аэро-такси, дрифт-такси по треку на крутых тачках и возможность освоить мастерство в профессиональной школе дрифта. В зоне с магазинами будут представлены бренды, а в лаунж-зоне посетители фестиваля смогут немного отдышаться от драйва, насладиться вкусной едой и пообщаться с друзьями. 

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В рамках фестиваля состоится Big Money Run – заезд автомобилей, которые без специальных доработок продефилируют боком на профессиональной трассе. Среди участников фестиваля  Drift Expo Track Mode будут выбираться топ-10 лучших авто, а их обладатели получат оригинальные и ценные призы.  

Drift Expo Track Mode ожидает в этом году свыше 250-ти участников. Для просмотра заездов на фестивале подготовлены удобные комфортные трибуны. По вечерам на мероприятии гостей ждут зажигательные и запоминающиеся тусовки. На любой вкус будут представлены фуд-зоны, а также торговые зоны с мерчем фестиваля, где можно будет себе что-нибудь приобрести на память о столь грандиозном событии. 

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Участники мероприятий и соревнований могут зарегистрироваться на сайте. Дети до 10-ти лет проходят на фестиваль бесплатно вместе со взрослыми. Все остальные могут приобрести на Drift Expo Track Mode билеты уже прямо сейчас на официальном сайте фестиваля.

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