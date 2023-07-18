Дрифт снова в Москве: четвёртый этап RDS GP на автодроме ADM Raceway 22-23 июля

МОСКВА, 18 июля 2023 года

Июль – насыщенный месяц для поклонников российского дрифта. В первые выходные июля прошел 3 этап Гран При Российской Дрифт Серии (RDS GP) в Санкт-Петербурге. Следом состоялся этап межрегиональной серии RDS EUROPE в Казани. И продолжит этот июльский марафон управляемого заноса 4 этап RDS GP на подмосковной трассе ADM Raceway – в эти выходные 22 и 23 июля.

Сражение за лидирующие позиции в общем зачёте

Прошлый этап RDS GP существенно повлиял на расклад сил в личном и командном зачётах. Сменился лидер в чемпионской гонке среди пилотов, а в сражении за звание сильнейшей команды идёт плотная борьба между тремя коллективами. ADM Raceway открывает вторую половину сезона, и в столь остром сражении за титул ценен будет каждый набранный балл.

Фаворитами 4 этапа в Мячково начнут пилоты TAKAYAMA FORWARD AUTO Георгий Чивчян и Роман Тиводар: первый уже побеждал на ADM Raceway, а второй выигрывал квалификацию, так что эту трассу они знают отлично. Знаком с автодромом и новичок серии Тимофей Добровольский, который раньше выступал в Мячково в рамках RDS EUROPE – молодой пилот, уже доказавший свой потенциал на прошлом этапе, вполне способен преподнести очередной приятный сюрприз.

Многого можно ждать и от новобранца Carville Racing Антона Козлова. Он тоже отлично знает трассу по младшей серии RDS EUROPE, умеет бороться с лидерами RDS GP, а потому будет в числе претендентов на победу. Как и действующий чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев, лидер «FailCrew x Дарксайд» полон желания вернуться в чемпионскую гонку.

Возможность реабилитироваться для «SINTEC • Fresh Маркетплейс»

Автодром ADM Raceway предоставит пилотам «SINTEC • Fresh Маркетплейс» отличный шанс вновь заявить о себе как о претендентах на победу. Дамир Идиятулин побеждал на этой трассе как в квалификации, так и в парных заездах, а потому от него можно смело ожидать возвращения на лидирующие позиции.

И именно в Мячково в числе лидеров может оказаться Евгений Лосев. Для него борьба за победу в квалификации и как минимум место на подиуме являются нормой, а потому на прекрасно знакомой пилоту трассе может состояться долгожданное возвращение сибирского силовика в группу лидеров.

Новый автомобиль в пелотоне RDS GP

Не меньшее внимание будет приковано ещё к двум командам Гран При Российской Дрифт Серии. Пилот LUKOIL Racing Drift Team Григорий Гусев наконец-то выведет на старт свою новую BMW 3 Series в кузове E92. Это уникальный по меркам российского дрифта проект – немецкий спорткар с правым рулём и культовым 2JZ под капотом. Как покажет себя этот тандем – одна из интриг предстоящего этапа. Как и выступление новобранца LUKOIL Racing Drift Team Дениса Сорокопуда, который год назад, ещё в статусе пилота RDS EUROPE, выиграл первый в истории RDS Wild Card и в том числе благодаря этому «пошёл на повышение». Какого прогресса ему удалось добиться за прошедший год, молодой пилот покажет на ADM Raceway.

Команда STAR PЁR STARS AIMOL постарается удержать набранный в Санкт-Петербурге темп. Победа Чарльза НГа и подиум Дмитрия Ермохина на 3 этапе показали, что коллектив твёрдо намерен бороться за высокие результаты. По силам ли Чарльзу НГу на российском гиперкаре Flanker F одержать вторую подряд победу в RDS GP? Сможет ли команда вновь подняться на призовой пьедестал? Ответы дадут два гоночных дня в Мячково.

Судейская бригада RDS GP 2023

Состав судей на этапах RDS GP 2023 постоянный. На судейской вышке работают Максим Ахтямов, Антон Новиков и Владимир Сафонов, которые имеют огромный опыт как судейства, так и выступлений в дрифте. Все трое – действующие спортсмены, выступающие за команду WEGO DRIFT TEAM в чемпионате RDS EUROPE.

Расписание 4-го этапа RDS GP 2023 на трассе ADM Raceway:

22 июля, суббота

10:00-13:30 – квалификация

14:00-15:00 – официальное открытие соревнований и автограф-сессия

15:30-18:00 – парные заезды ТОП 32

23 июля, воскресенье

09:30-11:00 – тренировки

11:30-12:30 – официальное открытие соревнований и автограф-сессия

13:00-14:30 – парные заезды ТОП 16

16:00-18:00 – парные заезды ТОП 8 / ТОП 4 / финал

18:30-19:00 – церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как на трибунах автодрома ADM Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV: квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после простой регистрации, а парные заезды – по подписке.

О трассе ADM Raceway

ADM Raceway известен с начала 2000-х годов, когда территорию аэродрома «Мячково» стали использовать для проведения автогонок. За время существования трасса претерпела несколько модернизаций, а в 2018 году автодром был открыт после масштабной реконструкции. Трасса омологирована Международной автомобильной федерацией (FIA) по категории FIA Grade 4 – это самый близкий к Москве автодром международного уровня.

На трассе «Мячково», а впоследствии и на ADM Raceway неизменно проходят автогонки в различных классах – от кузовных серий RTCC до формульных и картинговых турниров. Более десяти лет автодром принимает соревнования по дрифту – главный чемпионат страны RDS GP и межрегиональную серию RDS EUROPE.

Статистика RDS GP на трассе ADM Raceway

2020 год

Квалификация: Чарльз НГ (89 баллов)

Топ-3 парных заездов: Дамир Идиятулин (победитель), Алексей Головня, Дмитрий Ермохин

2021 год

Квалификация: Джек Шанахан (97 баллов)

Топ-3 парных заездов: Георгий Чивчян (победитель), Алексей Головня, Джек Шанахан

2022 год

Квалификация: Роман Тиводар (95 баллов)

Топ-3 парных заездов: Дамир Идиятулин (победитель), Леонид Шнайдер, Георгий Чивчян

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