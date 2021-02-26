Другая Skoda Octavia: увеличенная колесная база и «спорт» для всех

Чешская марка анонсировала лифтбек нового поколения для Китая. Специально для этой страны модель «растянули», кроме того, у такой «пятидверки» свой дизайн.

В Европе Skoda Octavia четвертой генерации дебютировала еще осенью 2019-го, через год она добралась и до российского рынка. А вот в Поднебесной модель лишь готовится к премьере. Совместное предприятие SAIC Volkswagen, которое отвечает за выпуск локальной версии, пока распространило три скетча новинки. Однако ее характеристики тоже известны, есть и «живые» фото, ведь модель уже внесли в базу местного минпрома. Так вот оказалось, что такой лифтбек отличается от глобального. Нет, и у предыдущей китайской Octavia были свои особенности, но в этот раз разница еще заметнее. Кстати, в Поднебесной модель нового поколения также обзавелась приставкой к имени – Pro.

Skoda Octavia Pro для Китая

Итак, «пятидверка» для КНР крупнее «мировой»: длина равна 4753 мм против 4689 мм у нашей Шкоды, а колесная база увеличена на 44 мм до 2730 мм. Бамперы у китайского стандартного лифтбека – почти такие же, как у «горячей» Octavia RS. И пусть в переднем нет отдельных полосок ходовых огней, но на корме, как и у «заряженной» версии, красуются два трапециевидных патрубка выхлопной системы (впрочем, не исключено, что у «китайца» это лишь имитация). Кроме того, слегка подретушировали задние фонари.



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В салоне Octavia Pro – «усеченное» трехспицевое рулевое колесо (опять же, как у Octavia RS), тачскрин мультимедийной системы вроде бы больше, чем у «мирового» лифтбека, а под планшетом идет ряд сенсорных кнопок (у глобальной модели – обычные клавиши). Вдобавок на передней панели китайской «пятидверки» есть вставка «под карбон». Маленький джойстик «автомата» — как и у машин для остальных рынков, еще «поднебесному» лифтбеку досталась виртуальная «приборка» (у Octavia в других странах такая тоже имеется).



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По предварительным данным, в Китае на старте продаж модель будет доступна с бензиновой «турбочетверкой» 1.4 TSI мощностью 150 л.с., которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG. Позже, вероятно, появятся машины с турбомотором 1.2 (на прежней местной Octavia этот двигатель выдает 116 л.с.). «Атмосферник» 1.5 (113 л.с.), как пишут китайцы, из гаммы исключен.



Skoda Octavia Pro для Китая

На «поднебесный» рынок Skoda Octavia Pro выйдет во втором квартале, но презентацию могут провести раньше. Лифтбек предыдущего поколения там стоит от 99 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 138 000 рублей по актуальному курсу.

