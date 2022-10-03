Другая Toyota Corolla: вместе с внешностью обновили и технику

В Америке и Европе Toyota Corolla обновилась еще в начале июня, а теперь пришла очередь модели для японского рынка. Напомним, локальное семейство изначально отличается от «мировых» машин: в частности, предназначенные для Страны Восходящего Солнца седан и универсал компактнее, хотя хэтчбек по габаритам повторяет глобальную «пятидверку».

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В Японии у Короллы отныне иная радиаторная решетка. Фары сохранили свою форму, но диодную начинку заменили. У базовых исполнений прежний интерьер, зато список стандартного оборудования пополнили камера заднего вида и видеорегистратор. У дорогих комплектаций появились виртуальная «приборка» и новая мультимедийная система с экраном диагональю 10,5 дюйма и точкой доступа Wi-Fi («простым» Короллам положен 8-дюймовый дисплей). Также улучшен комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense (например, добавлена функция обнаружения встречных машин при повороте направо на перекрестке).



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Бензиновая «турбочетверка» 1.2 (116 л.с.) отправлена в отставку, причем вместе с ней модель лишилась и «механического» полного привода с муфтой на задней оси. Базовые седан и универсал Toyota Corolla теперь оснащаются трехцилиндровым «атмосферником» 1.5 (120 л.с.), который уже давно предложен для европейских машин. А хэтчбек Corolla Sport на родине марки отныне можно приобрести с атмосферным двигателем 2.0 мощностью 170 л.с. (ранее этот мотор был предусмотрен только для спецверсий универсала Corolla Touring). Оба «атмосферника» сочетаются с вариатором Direct Shift.



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Как и прежде, в Японии седан, хэтч и универсал также бывают с гибридной установкой, и ее модернизировали. «Атмосферника» 1.8 реформы не затронули, он по-прежнему выдает 98 л.с. Но электромотор – новый, мощностью 95 л.с. (дорестайлинговые гибриды имеют электродвигатель мощностью 72 л.с.). В компании отметили, что у гибридных версий теперь более острые отклики на нажатие педали газа, плюс снижен шум бензинового движка.



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Наконец, доработан гибридный полный привод E-Four, доступный для «четырехдверки» и универсала: на задней оси установлен отдельный электромотор мощностью 41 л.с. (прежде был скромный двигатель на 7,2 л.с.).



Обновленный седан Toyota Corolla в Японии стоит от 13 700 долларов, цена универсала Corolla Touring начинается с отметки в 14 200 долларов, а хэтчбек Corolla Sport обойдется минимум в 15 150 долларов.