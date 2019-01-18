Другой новый Kia Cerato: более агрессивный облик и гибридная версия

В Сети появились шпионские фотографии седана Kia с совсем другим дизайном. Официальная премьера такой модели пройдет летом.

«Четырехдверка» Kia C-класса нового поколения дебютировала в начале 2018-го. В Штатах модель известна как Forte, в России – под именем Cerato, а в Корее и Китае она носит индекс K3. Седан новой генерации уже продают на многих рынках, в том числе и в РФ, но вот до Поднебесной он доберется только в июне этого года, причем китайская версия внешне отличается от машин, представленных в других странах. Снимки предназначенной для КНР модели опубликовало местное издание Autohome.

«Поднебесный» Kia K3 получил другие фары и бамперы, увеличенную радиаторную решетку с вертикальными клиньями. У задних фонарей иная «начинка», а вот перемычку сохранили. Кстати, на бамперах имеются красные полоски: не исключено, что перед нами – «оспортивленный» вариант. Если это так, то у базовой версии будет более спокойная в плане дизайна решетка, хотя и она наверняка отличается от той, которую ставят на глобальную модель.

В салоне тоже есть отличия: центральные дефлекторы обдува украсили хромом, под ними – два ряда кнопок вместо «шайб» и экранчика климат-контроля, хромированные же вставки появились и на тоннеле. Отсутствию мультимедийной системы удивляться не стоит, ведь на фото запечатлена тестовая машина: как и у «мировой» модели, у товарного китайского седана будет «парящий» планшет.

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«Поднебесные» профильные СМИ сообщают, что Kia K3 предложат с новым бензиновым двигателем 1.5, но его мощность пока неизвестна. Этот двигатель придет на смену 174-сильному «атмосфернику» 1.6. Последний сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Для седана предыдущего поколения в Китае еще предусмотрена «турбочетверка» 1.4 мощностью 177 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, — этот мотор останется в строю. Кроме того, ожидается, что новый K3 в Китае обзаведется подзаряжаемой гибридной версией, однако подробностей об установке также пока нет.

1 / 3 Глобальный Kia Cerato нового поколения 2 / 3 Глобальный Kia Cerato нового поколения 3 / 3 Глобальный Kia Cerato нового поколения

Прежний седан для китайского рынка собирают на локальном заводе СП Kia и Dongfeng, там же будут производить и модель новой генерации. Предшественник стоит от 96 800 юаней, что эквивалентно примерно 950 000 рублей по актуальному курсу. Прошлый год «четырехдверка» закончила «в минусе»: реализовано 77 920 машин – на 44% меньше, чем в 2017-м.

1 / 3 Прежний Kia K3 для Китая также отличается от предыдущей глобальной модели: у китайской версии, например, другой декор спереди и иные фонари 2 / 3 Прежний Kia K3 для Китая также отличается от предыдущей глобальной модели: у китайской версии, например, другой декор спереди и иные фонари 3 / 3 Прежний Kia K3 для Китая также отличается от предыдущей глобальной модели: у китайской версии, например, другой декор спереди и иные фонари

В России седан Kia Cerato нового поколения представлен с бензиновыми «атмосферниками» 1.6 (128 л.с.) и 2.0 (150 л.с.). Первый мотор работает в паре с 6МКП или 6АКП, второй – только с «автоматом». Цена модели 2019 года выпуска – от 1 134 900 рублей. Кстати, прежний Cerato остался в РФ, он получил к названию приставку Classic (от 1 019 900 рублей). «Четырехдверки» Kia для нашего рынка собирают на калининградском заводе «Автотор».

Между тем в некоторых странах у нового Cerato еще есть пятидверная версия: хэтчбек уже продают в Корее и Австралии, а следующая на очереди — Канада.