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  • Другой обновлённый седан Kia Cerato попался шпионам: без «пунктиров»

Другой обновлённый седан Kia Cerato попался шпионам: без «пунктиров»

11.05.2022 310 0 0

В объектив угодила рестайлинговая «четырехдверка», предназначенная для Китая. Дизайн станет более спокойным, но при этом у такого седана все же будут свои особенности.

 

На всех основных рынках (в том числе, в России) модель Kia гольф-класса обновилась еще в прошлом году (к слову, кое-где продают не только седан, но и хэтчбек), однако в Поднебесной модернизированная «четырехдверка» лишь готовится к премьере: снимки замаскированной машины растиражировали местные СМИ, среди которых оказалось и издание Autohome. Напомним, у нас седан зовется Cerato, в Северной Америке это Forte, а в КНР, как и в родной для марки Корее, он носит индекс K3.

Обновленный седан Kia K3 для Китая
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Обновленный седан Kia K3 для Китая
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Обновленный седан Kia K3 для Китая
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Обновленный седан Kia K3 для Китая
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Обновленный седан Kia K3 для Китая
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Обновленный седан Kia K3 для Китая
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Китайская «четырехдверка» актуального поколения внешне изначально отличается от глобальной модели: у такой «трешки» радиаторная решетка с вертикальными клиньями, другие бамперы и капот, плюс увеличенная длина (4660 мм против 4645 мм у обновленного «мирового» седана). После рестайлинга Kia K3 уже не будет выглядеть столь агрессивно, однако дословно машины для остальных рынков версия для Китая все же не повторит.

Обновленный седан Kia K3 для Кореи. Рестайлинговый Cerato для РФ в целом выглядит так же
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Обновленный седан Kia K3 для Кореи. Рестайлинговый Cerato для РФ в целом выглядит так же
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Обновленный седан Kia K3 для Кореи. Рестайлинговый Cerato для РФ в целом выглядит так же
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Так, судя по фото, «их» модель получит решетку похожей формы, но сама эта деталь крупнее, вдобавок у нее оригинальная сетка. Еще заменят фары и задние фонари, при этом оптика окажется без диодных «пунктиров», которые имеются у нынешнего «мирового» седана. Ну и бамперы наверняка будут иными. Отдельных кадров с интерьером нет, впрочем, на одном из снимков видно, что китайская модель сохранит возвышающийся над передней панелью тачскрин мультимедиа-системы.

Дореформенный седан Kia K3 для Китая
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Дореформенный седан Kia K3 для Китая
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Дореформенный седан Kia K3 для Китая
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Дореформенный седан Kia K3 для Китая
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На данный момент неизвестно, коснутся ли реформы техники Kia K3. Дорестайлинговый седан в Поднебесной представлен с бензиновыми «атмосферником» 1.5 (115 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 (130 л.с.). Первый мотор работает в паре с вариатором, второй сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кроме того, в Китае еще продают подзаряжаемый гибрид с установкой на основе атмосферного двигателя 1.6 и полностью электрическую версию со 184-сильным электромотором и батареей на 48,6 или 56,5 кВт*ч (запас хода – 410 или 490 км по устаревшему циклу NEDC). «Зеленые» версии, вероятно, тоже обновят.

Премьеру модернизированный седан Kia K3 должен справить в Поднебесной в ближайшее время.

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