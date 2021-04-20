Хэтчбеку Kia Cerato после рестайлинга досталось меньше обновок, чем седану

В отличие от «четырехдверки», хэтчбек сохранил корму нетронутой, кроме того, его салону не положена новая расцветка. Техника прежняя у обеих модификаций.

Модель Kia гольф-класса актуального поколения дебютировала в 2018-м, в России она зовется Cerato, в Штатах ее знают под именем Forte, а на домашнем рынке автомобиль носит индекс K3. Пришло время рестайлинга и первыми такие машины получат именно корейцы, причем, если у нас представлен только седан, то на родине доступен еще и пятидверный хэтчбек. Дизайн посвежевшей «четырехдверки» компания Kia раскрыла неделю назад, а сегодня в Корее состоялась полноценная презентация обновленного семейства, вдобавок там объявлен старт продаж.

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Радиаторная решетка Kia K3 стала у́же, фары отныне «прилеплены» к ней, ходовые огни сделали в виде «пунктиров», поворотники теперь встроены в фары (у дореформенной модели они на бампере). У седана заменили оба бампера, он также обрел новые задние поворотники (хотя они все так же в нижней части), в фонарях тоже появились «штрихи». У хэтчбека же корма прежняя. А еще «пятидверка» в Корее доступна только в «оспортивленной» версии GT, так что у нее есть красные декоративные акценты (у «четырехдверки» тоже был вариант «под спорт», но от него давно отказались). Кроме того, модель щеголяет новой эмблемой, плюс расширена палитра цветов кузова (опять же лишь для «четырехдверки»).



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После рестайлинга длина седана K3 выросла на 5 мм (теперь 4645 мм), у хэтча показатель прежний (4515 мм), расстояние между осями у обеих модификаций одинаковое, и оно не изменилось (2700 мм).



Салон базовых версий реформы не затронули: у таких машин аналоговые приборы и аудиосистема с монохромным экранчиком. Зато дорогим комплектациям теперь положены мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма (у дореформенной «тройки» 8-дюймовый дисплей) и виртуальная «приборка» аналогичного размера. Также список оборудования пополнили электрический стояночный тормоз и система дистанционного запуска мотора. Для интерьера седана предусмотрен новый вариант расцветки – сочетание черного с «насыщенным оранжево-коричневым». Еще в арсенале Kia K3 значатся системы автоторможения (с функцией распознавания велосипедистов), предотвращения столкновений при парковке (или выезде с нее) задним ходом, напоминания о «забытых» на заднем сиденье пассажирах или домашних животных.

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Двигатели менять не стали. Седан Kia K3 в Корее оснащается «атмосферником» 1.6 мощностью 123 л.с., который работает в паре с вариатором. Хэтчбек K3 GT доступен с 204-сильной бензиновой «турбочетверкой» 1.6 T-GDI и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. У «пятидверки» сзади многорычажная подвеска вместо простой «балки». Привод у обеих модификаций только передний.



Обновленная «четырехдверка» на родине стоит от 17 380 000 вон, что эквивалентно примерно 1 188 000 рублей по актуальному курсу. За хэтчбек Kia K3 GT просят минимум 25 820 000 вон – это около 1 765 000 рублей.

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Позже модель обновится и в других странах. У нас дорестайлинговый седан Kia Cerato последней генерации представлен с бензиновыми моторами 1.6 MPI (128 л.с.) и 2.0 MPI (150 л.с.), первый сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», второму положена только 6АКП. Цена – от 1 309 900 рублей (2021 года выпуска).

