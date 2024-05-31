ДУНФЭН ТРАК РУС организовал благотворительную акцию в Иркутске в честь Дня защиты детей

В рамках автопробега среднетоннажных грузовиков DONGFENG «Следуй за солнцем» через 13 городов России, компания ДУНФЭН ТРАК РУС сделала четвертую остановку в Иркутске, приурочив это событие к празднованию Дня защиты детей.

В честь этого значимого праздника компания оказала поддержку Черемховскому детскому дому и многодетным семьям, предоставив необходимую технику, нужные вещи и сладкие подарки. Дети в свою очередь тепло встретили гостей и подготовили трогательные и яркие выступления, демонстрируя свои таланты и творческие способности.

В Черемховском детском доме проживают дети разных возрастов, от 1 года до 18 лет. Компания ДУНФЭН ТРАК РУС не только продолжит свою материальную поддержку, но и будет активно участвовать в жизни детей и их благополучии.

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Эта акция стала важным вкладом в поддержку детей, нуждающихся в особом внимании и заботе. ДУНФЭН ТРАК РУС верит, что подобные мероприятия помогают создавать атмосферу добра и взаимопомощи, вдохновляя других на добрые дела и поддержку тех, кто в этом нуждается.

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