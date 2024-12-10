ДУНФЭН ТРАК РУС задает тренды на COMTRANS 2024!

На своем стенде ДУНФЭН ТРАК РУС представил четыре среднетоннажных грузовика DONGFENG, демонстрирующих решения для различных отраслей:
- Фургон DONGFENG C80 с рефрижератором и гидробортом NEU-XB10/130AL и фургон DONGFENG C180N с рефрижератором и гидробортом NEU-XB15/150L. Эти модели созданы по европейским технологиям для транспортировки скоропортящихся продуктов. Высокие стандарты охлаждения гарантируют свежесть, а гидроборты NTLIFT обеспечивают быструю и удобную погрузку и разгрузку.
- Легкий фургон DONGFENG Z55N весом всего 475 кг выделяется устойчивостью к влаге и коррозии, а также бесшумной эксплуатацией. Его компактность и долговечность делают его отличным выбором для городских перевозок.
- Многофункциональный грузовик DONGFENG C120L с бортовой платформой и крано-манипуляторной установкой (КМУ). Эта модель сочетает в себе маневренность и универсальность, что делает её незаменимой для выполнения самых сложных задач.
ДУНФЭН ТРАК РУС приглашает всех посетить стенд DONGFENG в течение следующих двух дней выставки. Узнайте больше о грузовиках, задайте вопросы экспертам и получите выгодные предложения.
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