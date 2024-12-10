noads ×

ДУНФЭН ТРАК РУС задает тренды на COMTRANS 2024!

10.12.2024 74 0 0

Первый день выставки COMTRANS 2024 привлек множество гостей на стенд среднетоннажных грузовиков DONGFENG, которые с интересом изучали экспозицию, задавали вопросы об автомобилях и обсуждали текущие акции.

На своем стенде ДУНФЭН ТРАК РУС представил четыре среднетоннажных грузовика DONGFENG, демонстрирующих решения для различных отраслей:  

  • Фургон DONGFENG C80 с рефрижератором и гидробортом NEU-XB10/130AL и фургон DONGFENG C180N с рефрижератором и гидробортом NEU-XB15/150L. Эти модели созданы по европейским технологиям для транспортировки скоропортящихся продуктов. Высокие стандарты охлаждения гарантируют свежесть, а гидроборты NTLIFT обеспечивают быструю и удобную погрузку и разгрузку.  
  • Легкий фургон DONGFENG Z55N весом всего 475 кг выделяется устойчивостью к влаге и коррозии, а также бесшумной эксплуатацией. Его компактность и долговечность делают его отличным выбором для городских перевозок.  
  • Многофункциональный грузовик DONGFENG C120L с бортовой платформой и крано-манипуляторной установкой (КМУ). Эта модель сочетает в себе маневренность и универсальность, что делает её незаменимой для выполнения самых сложных задач.  
1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

ДУНФЭН ТРАК РУС приглашает всех посетить стенд DONGFENG в течение следующих двух дней выставки. Узнайте больше о грузовиках, задайте вопросы экспертам и получите выгодные предложения.  

Воспользуйтесь промокодом DONGFENG52 и получите бесплатный билет на COMTRANS 2024. Не упустите шанс!

Реклама. ООО "ДУНФЭН ТРАК РУС". erid: 2Vfnxx5Pdxk

грузовик грузовики и автобусы
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / ДТП Аварийный комиссар: кто это и как он помогает при оформлении ДТП Узнайте, кто такой аварийный комиссар и как его помощь может упростить процесс оформления ДТП. Полезная информация о роли аварийного комиссара и его услугах. 282 0 0 10.12.2024
Статьи / Популярные вопросы Что такое овердрайв, как он работает и зачем его отключать Недавно мы рассказывали о том, что значат буквы режимов в автоматических коробках передач, и в том числе упоминали кнопку O/D или O/D OFF, которая заведует отключением и включением овердра... 6005 0 0 09.12.2024
Статьи / Авторынок Китайское будущее, новые лидеры и контрафакт: что происходит с рынком автозапчастей в России За последние годы в России сильно изменился не только рынок новых автомобилей, но и рынок автозапчастей. Общие тренды схожие: какие-то бренды покинули его, другие значительно сократили свою... 829 2 0 07.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66308 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 52952 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21571 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
15 Кроссовер Ford Kuga II с пробегом: мрачный EcoBoost и надежда на классические агрегаты
8 Кроссовер Новый Audi Q7: первые изображения
5 Кроссовер Агент 07 с правом на убийство Lixiang: тест-драйв Wey 07
Новые комментарии
Change privacy settings