«Городские» версии рамного внедорожника Tank 300 выходят на российский рынок

Китайский «вездеходный» бренд Tank, появившийся в 2021 году, принадлежит концерну Great Wall. О том, что он выходит на российский рынок, стало известно осенью 2022 года, презентация прошла в декабре. Первенцем марки в РФ стал рамный внедорожник Tank 300, приём заказов стартовал в феврале 2023-го. Кстати, корреспондент Kolesa.ru уже успел протестировать «трёхсотый» в деле. Теперь местное представительство сообщает о том, что линейка модели пополнилась парой новых исполнений с приставкой City.

На фото: представленный в РФ Tank 300

Tank 300 теперь предлагается в РФ ещё и в версиях – City Adventure и City Premium, обе получили интеллектуальный полный привод Torque-on-Demand (такая же схема реализована у Tank 500). Эта система с помощью датчиков анализирует дорожное покрытие и состояние автомобиля: в зависимости от условий крутящий момент распределяется на переднюю и заднюю ось в автоматическом режиме. В случае равномерного движения по прямой 97% тяги приходится на задние колёса, а при резком ускорении, при пробуксовках, при движении по скользкой поверхности крутящий момент может распределяться в соотношении 46:54.



Отметим, уже продающиеся в РФ версии внедорожника «обычные» Adventure и Premium оснащаются системой Part-time 4WD (то есть жёстко подключаемый полный привод): она предполагает схему, при которой крутящий момент распределяется на колёса с помощью раздаточной коробки, ей вручную управляет водитель; при выборе типа привода он руководствуется дорожными условиями (такая система подходит для движения в условиях бездорожья).

На фото: салон представленного в РФ Tank 300

У всех предлагаемых на российском рынке версий Tank 300, включая новые, под капотом находится бензиновая рядная турбочетвёрка, отдача которой составляет 220 л.с., а максимальный крутящий момент равен 380 Нм. Этому двигателю в пару предлагается беальтернативная восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. У версий City на шайбе есть только два режима: полный привод AWD и режим пониженной передачи 4L.



На фото: центральный тоннель Tank 300 с прибавкой City

Комплектации City Adventure и City Premium можно отличить от других исполнений по салону, так как на центральной консоли иной состав кнопок: здесь расположены органы управления блокировками переднего и заднего дифференциалов, а блок, отвечающий за подогрев и вентиляцию кресел, переехал ближе к водителю и переднему пассажиру. В списке доступных ездовых режимов числятся новый Eco, а также Грязь, Песок, Спорт, Снег и Стандарт.



Ещё внедорожники с прибавкой City получили дополнительные функции, в списке которых числятся беспроводная зарядка смартфонов, функция открывания и закрывания всех четырёх боковых окон одним касанием, а также автоматическое затемнение салонного зеркала заднего вида. У версии Сity Premium в список оборудования входит мониторинг слепых зон.



Ещё в списке есть функция предупреждения об открытой двери, система предотвращения столкновений при проезде перекрестков, ассистент при движении в пробках, функция предупреждения при выезде задним ходом, а также экстренное удержание в полосе движения.



В российские дилерские центры новые версии Tank 300 начнут поступать после 15 сентября. Рекомендованная розничная стоимость исполнения City Adventure стартует с отметки 4 249 000 рублей, а цена City Premium составляет не менее 4 699 000 рублей. За ранее представленные комплектации внедорожника просят не менее 4 099 000 рублей.