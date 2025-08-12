Новинки ×
  • Eccentrica V12 Pacchetto Titano: трековая версия рестомода на базе Lamborghini Diablo

Eccentrica V12 Pacchetto Titano: трековая версия рестомода на базе Lamborghini Diablo

12.08.2025 58 0 0

Компания Eccentrica из Сан-Марино представила трековый пакет Pacchetto Titano для своего мелкосерийного рестомода на базе Lamborghini Diablo, с ним суперкар достигает максимальной производительности на автодроме, но при этом сохраняет доступ на дороги общего пользования.

Компанию Eccentrica основал итальянский предприниматель, эстет и автомобильный энтузиаст Эмануэль Коломбини, рестомод V12 — её первая модель, премьера состоялась два года назад, облик рестомода разработал итальянский дизайнер Карло Борромео, а в качестве технического консультанта был привлечён бывший технический директор Lamborghini Маурицио Реджани.

Заявленный тираж Eccentrica V12 составляет 19 экземпляров, каждый обойдётся заказчику минимум в 1,35 млн евро. Для изготовления рестомода нужен донорский Lamborghini Diablo ранних лет выпуска (до 1994 года включительно), который Eccentrica разбирает до винтика и привносит в него 3540 новых деталей. Значительная часть этих деталей приходится на 5,7-литровый атмосферный бензиновый двигатель V12: благодаря новым компонентам и новой программе управления его отдача увеличена с 492 л.с. и 580 Нм до 550 л.с. и 600 Нм. 5-ступенчатая МКП уступила место 6-ступенчатой, вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,1 до 3,5 с, максимальная скорость увеличилась с 325 до 335 км/ч.

Все наружные панели кузова у рестомода новые, они изготовлены из углепластика, а исходный несущий стальной каркас усилен. Вместо подъёмных фар используются стационарные со щитками — они сдвигаются автоматически при включении фар. Аэродинамическое оперение оптимизировано с помощью современных методов компьютерного моделирования, при этом оно предельно лаконичное и не портит исходный силуэт Diablo авторства Марчелло Гандини.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Представленный на этой неделе трековый пакет — Pacchetto Titano — добавляет к кузову небольшое антикрыло на корме, не выходящее за габариты крышки двигателя, и точечно переработанные другие элементы оперения — они позволяют увеличить прижимную силу. Также в пакет входят более жёсткие настройки подвески и заточенная под трек программа управления двигателем, дающая максимально быстрый отклик на педаль газа. На смену кованым колёсам пришли ещё более лёгкие углепластиковые (19-дюймовые спереди и 20-дюймовые сзади), внутри них прячутся мощные дисковые тормоза Brembo, для их эффективного охлаждения были улучшены каналы подвода воздуха.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В салон рестомода Pacchetto Titano привносит больше углепластиковых деталей, а у демо-образца вдобавок всё наружное оперение выполнено из видимого карбона (при желании его можно окрасить). Стандартный руль в классическом стиле заменён на гоночный, с оголённой алюминиевой ступицей и меткой центрального положения на обшитом замшей ободе. В оснащение добавлена система пожаротушения. Передняя панель по-прежнему выполнена в угловатой эстетике 1980-х: щиток приборов представляет собой набор матричных дисплеев с крупными жёлтыми пикселями.

Сколько стоит опция Pacchetto Titano, компания Eccentrica не сообщает — полагаем, что с ней цена рестомода улетает за 1,5 млн евро. Премьера трекового пакета приурочена к проходящей сейчас в США автомобильной неделе в Монтерее, которая за последние годы стала главной мировой площадкой для представления автомобильных новинок лакшери-сегмента и различных суперкаров.

спортивные авто тюнинг суперкары классика новинки Eccentrica Lamborghini Lamborghini Diablo
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Тише, люди, я прошу вас, тише: фантазии о штрафах за шумную технику В Думе обратили внимание на шумные автомобили и мотоциклы. Это хорошо. А вот предложенный способ борьбы с ними – не очень. 426 2 1 11.08.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Что нужно знать о правильной эксплуатации автомобиля Как известно, автомобиль – это не только средство передвижения, но и сложный механизм, требующий внимания и заботы. Чтобы машина не доставляла хлопот владельцу, важно регулярно следить за со... 971 1 1 11.08.2025
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Geely Coolray I Geely Coolray – один из самых успешных кроссоверов последних лет на нашем рынке. При этом, правда, и один из самых спорных, потому что для одних он – обычный «китаец», для других – почти Vol... 6335 13 1 10.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 8364 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 7952 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 7092 7 6 18.04.2025
Обсуждаемое
13 5 причин покупать и не покупать Geely Coolray I
8 Гидротрансформатор, прощай: почему классические АКП на бюджетных машин...
4 Когда можно быстро и везде: история разработки и успеха Porsche Cayenn...
Новые комментарии
Change privacy settings