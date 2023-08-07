Новинки ×
  • Edit g11: «очищенный» от всего лишнего рестомод на базе Porsche 911 поколения 997

Edit g11: «очищенный» от всего лишнего рестомод на базе Porsche 911 поколения 997

07.08.2023 51 0 0

Чешская компания Edit Automotive из Праги выпустит всего 99 экземпляров рестомода Edit g11, цена — от 170 000 евро.

Прошлые поколения Porsche 911 всё чаще становятся объектами рестомодинга: наибольшим спросом у коллекционеров пользуются вариации на тему Porsche 911 поколения 964, что выпускался в период с 1989 по 1994 год, но чешская компания Edit Automotive едва ли не первая взяла за основу довольно свежее поколение 997, конвейерная жизнь которого длилась с 2004 по 2013 год.

Дизайн-проект Edit g11 разработал Петр Новаге, прославившийся в прошлом десятилетии суперкаром HN R200 — это своеобразная реинкарнаяция купе Skoda 200 RS на базе Audi R8. В проекте Edit g11 чешский дизайнер хотел добиться максимальной чистоты стиля и драйверского удовольствия. В качестве донора требуется широкофюзеляжная машина (модификации Carrera 4, 4S, GTS) с двигателем мощностью от 325 до 408 л.с.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Донорская машина разбирается, кузов проходит тщательный осмотр и реставрацию, если она требуется, передок и корма получают новое оперение из углепластика. Светотехника тоже новая — передние фары у рестомода светодиодные со светящимися ободками, а задние фонари стилизованы под ранние Porsche 911, то есть они более узкие и расположены ниже, чем у исходного Porsche 997.

Двигатель не форсируется, но он полностью перебирается, получает новые гильзы, новые подшипники и новую кастомную выпускную систему. В подвеску устанавливаются регулируемые амортизаторы Öhlins. Новые кованые колёса скрывают более мощные, чем у донорской машины, тормоза от Porsche 911 GT3, а по желанию клиента могут быть установлены карбон-керамические тормозные диски. Также в виде опции предлагается самоблокирующийся задний дифференциал.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В салоне демонтируется устаревшая мультимедийная система исходного Porsche 997, но можно оставить аудиосистему, к которой «прикрутят» Bluetooth-модуль для подключения внешних устройств. Отделка — полностью новая и при этом более старомодная на вид, чем у оригинального Porsche 997. Новый руль не имеет клавиш на спицах. Изменён дизайн центрального тоннеля, на котором установлен укороченный рычаг переключения передач.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Петр Новаге обещает, что каждый экземпляр Edit g11 будет уникальным, для чего потребуется довольно тесная работа с клиентом, что оправдывает довольно высокую цену рестомода при относительно небольшом количестве технических изменений.

спортивные авто тюнинг классика новинки Porsche Porsche 911

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Что делать, если залил в бак бензин вместо дизельного топлива или наоборот Ошибка при заправке кажется странной и даже глупой, но случается регулярно – особенно у тех, кто часто меняет машины, ездит на рабочих автомобилях или просто недавно перешел на новый для себ... 289 3 0 07.08.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Lada 4x4 5D Пятидверная Нива – штука странная. Вроде бы и спрос на неё какой-никакой был, и даже фанаты у этой машины имеются, но и вопросов она вызывает очень и очень много. С другой стороны, читать от... 2899 11 0 06.08.2023
Статьи / Практика Как я купил Haval Dargo в автокредит от Тинькофф Хавал: отзыв подписчика Китайский рынок автомобилей развивается самыми стремительными темпами, а Россия вышла на первое место по объемам поставок автомобилей из Китая. Поэтому наверняка многим интересно, как купить... 12292 20 0 04.08.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 21725 9 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 20080 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 17100 9 0 14.07.2023
Change privacy settings