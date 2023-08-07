Edit g11: «очищенный» от всего лишнего рестомод на базе Porsche 911 поколения 997

Прошлые поколения Porsche 911 всё чаще становятся объектами рестомодинга: наибольшим спросом у коллекционеров пользуются вариации на тему Porsche 911 поколения 964, что выпускался в период с 1989 по 1994 год, но чешская компания Edit Automotive едва ли не первая взяла за основу довольно свежее поколение 997, конвейерная жизнь которого длилась с 2004 по 2013 год.
Дизайн-проект Edit g11 разработал Петр Новаге, прославившийся в прошлом десятилетии суперкаром HN R200 — это своеобразная реинкарнаяция купе Skoda 200 RS на базе Audi R8. В проекте Edit g11 чешский дизайнер хотел добиться максимальной чистоты стиля и драйверского удовольствия. В качестве донора требуется широкофюзеляжная машина (модификации Carrera 4, 4S, GTS) с двигателем мощностью от 325 до 408 л.с.
Донорская машина разбирается, кузов проходит тщательный осмотр и реставрацию, если она требуется, передок и корма получают новое оперение из углепластика. Светотехника тоже новая — передние фары у рестомода светодиодные со светящимися ободками, а задние фонари стилизованы под ранние Porsche 911, то есть они более узкие и расположены ниже, чем у исходного Porsche 997.
Двигатель не форсируется, но он полностью перебирается, получает новые гильзы, новые подшипники и новую кастомную выпускную систему. В подвеску устанавливаются регулируемые амортизаторы Öhlins. Новые кованые колёса скрывают более мощные, чем у донорской машины, тормоза от Porsche 911 GT3, а по желанию клиента могут быть установлены карбон-керамические тормозные диски. Также в виде опции предлагается самоблокирующийся задний дифференциал.
В салоне демонтируется устаревшая мультимедийная система исходного Porsche 997, но можно оставить аудиосистему, к которой «прикрутят» Bluetooth-модуль для подключения внешних устройств. Отделка — полностью новая и при этом более старомодная на вид, чем у оригинального Porsche 997. Новый руль не имеет клавиш на спицах. Изменён дизайн центрального тоннеля, на котором установлен укороченный рычаг переключения передач.
Петр Новаге обещает, что каждый экземпляр Edit g11 будет уникальным, для чего потребуется довольно тесная работа с клиентом, что оправдывает довольно высокую цену рестомода при относительно небольшом количестве технических изменений.
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