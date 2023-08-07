Edit g11: «очищенный» от всего лишнего рестомод на базе Porsche 911 поколения 997

Прошлые поколения Porsche 911 всё чаще становятся объектами рестомодинга: наибольшим спросом у коллекционеров пользуются вариации на тему Porsche 911 поколения 964, что выпускался в период с 1989 по 1994 год, но чешская компания Edit Automotive едва ли не первая взяла за основу довольно свежее поколение 997, конвейерная жизнь которого длилась с 2004 по 2013 год.

Дизайн-проект Edit g11 разработал Петр Новаге, прославившийся в прошлом десятилетии суперкаром HN R200 — это своеобразная реинкарнаяция купе Skoda 200 RS на базе Audi R8. В проекте Edit g11 чешский дизайнер хотел добиться максимальной чистоты стиля и драйверского удовольствия. В качестве донора требуется широкофюзеляжная машина (модификации Carrera 4, 4S, GTS) с двигателем мощностью от 325 до 408 л.с.



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Донорская машина разбирается, кузов проходит тщательный осмотр и реставрацию, если она требуется, передок и корма получают новое оперение из углепластика. Светотехника тоже новая — передние фары у рестомода светодиодные со светящимися ободками, а задние фонари стилизованы под ранние Porsche 911, то есть они более узкие и расположены ниже, чем у исходного Porsche 997.



Двигатель не форсируется, но он полностью перебирается, получает новые гильзы, новые подшипники и новую кастомную выпускную систему. В подвеску устанавливаются регулируемые амортизаторы Öhlins. Новые кованые колёса скрывают более мощные, чем у донорской машины, тормоза от Porsche 911 GT3, а по желанию клиента могут быть установлены карбон-керамические тормозные диски. Также в виде опции предлагается самоблокирующийся задний дифференциал.



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В салоне демонтируется устаревшая мультимедийная система исходного Porsche 997, но можно оставить аудиосистему, к которой «прикрутят» Bluetooth-модуль для подключения внешних устройств. Отделка — полностью новая и при этом более старомодная на вид, чем у оригинального Porsche 997. Новый руль не имеет клавиш на спицах. Изменён дизайн центрального тоннеля, на котором установлен укороченный рычаг переключения передач.



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Петр Новаге обещает, что каждый экземпляр Edit g11 будет уникальным, для чего потребуется довольно тесная работа с клиентом, что оправдывает довольно высокую цену рестомода при относительно небольшом количестве технических изменений.

