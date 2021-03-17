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«Едрайв» – первая российская выставка электротранспорта!

17.03.2021 227 0 0

2-4 апреля 2021 года в Москве состоится уникальная выставка всех типов электрического транспорта «Едрайв»! Такая выставка в России организуется впервые.

 

Партнерский материал

На одной площадке соберутся электромобили, электромотоциклы, электроквадроциклы, электротрициклы, электровелосипеды, электроскутеры, электромопеды, сигвеи, моноколеса, электроскейты, электроролики, а также водный, детский и специальный электротранспорт. Такого еще не было!

Все больше людей выбирают для себя транспорт с приставкой «электро-» и все больше производителей обращают внимание на такую технику, расширяя свои линейки или создавая новые. Это заставило нас задуматься об отдельной площадке, чтобы собрать всех участников индустрии для обмена опытом, обсуждения новых возможностей и яркого запоминающегося шоу.

«Едрайв» – салон всех видов электротранспорта, в рамках которого более 50 производителей представят свои лучшие модели! Каждый найдет для себя что-то свое.

Посетители увидят самую обширную экспозицию электротранспорта, узнают мнения экспертов, получат консультации профессионалов, примут участие в тест-драйвах и розыгрышах.

Деловые партнеры смогут напрямую пообщаться с производителями и собственниками компаний, обменяться опытом, найти единомышленников для новых проектов и заключить контракты.

Салон «Едрайв» будет открыт 2-4 апреля в ЦВК «Экспоцентр» для посетителей выставки «Мотовесна 2021», посвященной технике для активного отдыха, и экспозиции «Велокульт 2021», объединяющей всех участников российского веломира.

Выставка «Мотовесна 2021» пройдет в ЦВК «Экспоцентр». Адрес: Краснопресненская наб., 14

Сайт выставки «ЕДрайв»  

Время работы выставки:

2 апреля: 12-00 – 19-00

3 апреля: 10-00 – 19-00

4 апреля: 10-00 – 17-00

Стоимость билетов:

Входной билет – 800 рублей

Детский и студенческий билет – 400 рублей

Детям до 7 лет вход бесплатный

Детские и студенческие билеты можно приобрести только в кассах ЦВК «Экспоцентр» в дни работы выставки. ​

Россия выставки электромобиль

 

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